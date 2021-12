Ondanks het intrekken van het hoger beroep zullen Lewis Hamilton en Toto Wolff donderdagavond ontbreken op het FIA-gala in Parijs. Max Verstappen wordt daar gehuldigd als nieuwe wereldkampioen in de Formule 1.

De coureur en zijn teambaas van Mercedes mijden de feestelijke bijeenkomst uit onvrede met de veelbesproken seizoensontknoping in Abu Dhabi. Het Duitse team wordt in Parijs vertegenwoordigd door ontwerper James Allison, die de prijs voor de constructeurstitel in ontvangst zal nemen.

Eerder op donderdag maakte Mercedes in een verklaring bekend dat het afziet van het hoger beroep tegen de zege van Verstappen in Abu Dhabi. Dat deed de renstal mede omdat de FIA woensdagavond aankondigde dat er een commissie wordt opgericht die onderzoek gaat doen naar de safetycarsituatie die het seizoen besliste.

In een video-interview met diverse media waaronder De Telegraaf en NOS meldde Wolff donderdag dat hij nog altijd woest is over de ontknoping van het seizoen. "De beslissingen die racedirecteur Michael Masi heeft genomen in de slotfase van de race, hebben Lewis een verdiende titel ontnomen. Hij is bestolen, dat is onacceptabel."

Toto en Suzie Wolff balen na de dramatische ontknoping in Abu Dhabi. Toto en Suzie Wolff balen na de dramatische ontknoping in Abu Dhabi. Foto: Getty

'Sport zou voor entertainment moeten gaan'

Het was voor Mercedes dan ook een moeilijke beslissing om niet in beroep te gaan. "Formule 1 is een van de grootste sporten ter wereld. Sport zou voorop moeten staan, gevolgd door entertainment. En niet andersom", zei Wolff.

"Ik ben ervan overtuigd dat we juridisch een sterke zaak zouden hebben. Diep vanbinnen huil ik, maar er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Daarnaast is het zo dat niemand bij Mercedes dit kampioenschap wil winnen in de rechtszaal."

Donderdagochtend haalde Susie Wolff, de vrouw van de teambaas, in een verklaring al keihard uit naar de FIA. "Ik vind de manier waarop Lewis bestolen is volstrekt ongelooflijk", schreef Susie Wolff, die oud-coureur is, onder meer.

Ook zij wijst naar Masi, die de regels bij de safetycar in de slotfase van de GP in Abu Dhabi niet strikt toepaste."Eén persoon binnen de Formule 1 past een regel toe op een manier zoals dat nooit eerder gedaan is. Regels zijn regels, die kunnen niet in een opwelling aan het einde van de race worden aangepast."

Verstappen en de andere kampioenen van de FIA schuiven om 17.00 uur aan voor een persconferentie in Parijs. Rond 21.00 uur neemt de 24-jarige Limburger zijn prijs in ontvangst.