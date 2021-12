Mercedes heeft donderdag besloten om toch niet in hoger beroep te gaan tegen de zege van Max Verstappen in de Grand Prix van Abu Dhabi. Daardoor hoeft de coureur van Red Bull Racing niet langer te vrezen dat hij zijn wereldtitel alsnog verliest.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

Nadat twee protesten van Mercedes tegen de zege van Verstappen zondagavond door de stewards waren verworpen, kondigde de renstal van Lewis Hamilton formeel het voornemen aan om in hoger beroep te gaan. Dat beroep had uiterlijk donderdag om 19.00 uur ingediend moeten worden.

De Duitse renstal ziet daar nu van af. In een verklaring (zie tweet hieronder) meldt Mercedes dat het blij is met de beslissing van de FIA om een commissie op te stellen die onderzoek gaat doen naar de veelbesproken safetycarsituatie in de slotfase van de GP van Abu Dhabi.

"Mercedes zal samenwerken met de commissie om de Formule 1 te verbeteren. Dat doen we voor elk team en elke fan die net zoveel van de sport houdt als wij. We zullen de FIA verantwoordelijk houden voor dit proces en trekken ons hoger beroep in."

Verstappen wordt donderdagavond op het FIA-gala in Parijs gehuldigd als wereldkampioen in de Formule 1. Alle kampioenen van de autosportbond ontvangen daar hun prijs, onder hen ook Formule E-kampioen Nyck de Vries.

132 Hoe controversieel is de overwinning van Verstappen?

Protesten Mercedes hadden betrekking op safetycarsituatie

De twee protesten die Mercedes zondag indiende, hadden betrekking op de late safetycar die Verstappen aan de overwinning hielp. Eerst reed Verstappen korte tijd naast Hamilton achter de safetycar, wat niet toegestaan is.

Dat eerste protest werd zondag vrij snel verworpen, maar voor het tweede protest hadden de stewards veel meer tijd nodig. Hierin claimde Mercedes dat de safetycarsituatie door de wedstrijdleiding onjuist was opgelost.

Niet alle achterblijvers mochten tijdens de safetycarsituatie hun ronde achterstand goedmaken; alleen de auto's die tussen Hamilton en Verstappen in reden. Bovendien zou er volgens de reglementen een extra ronde achter de safetycar gereden moeten worden, zodat de achterblijvers weer achteraan het veld konden aansluiten. Als dat was gebeurd, dan had de race achter de safetycar gefinisht en was niet Verstappen maar Hamilton kampioen geworden.

Overigens heeft racedirecteur Michael Masi het recht om de regels te overrulen als hij dat nodig acht. De Australiër voerde zondag tijdens de race felle discussies met de teambazen van Mercedes en Red Bull.