Mercedes heeft donderdag besloten om toch niet in hoger beroep te gaan tegen de zege van Max Verstappen in de Grand Prix van Abu Dhabi. Daardoor hoeft de coureur van Red Bull Racing niet langer te vrezen dat hij zijn wereldtitel alsnog verliest.

Nadat twee protesten van Mercedes tegen de zege van Verstappen zondagavond door de stewards waren verworpen, kondigde de renstal van Lewis Hamilton formeel het voornemen aan om in hoger beroep te gaan. Dat beroep had uiterlijk donderdag om 19.00 uur ingediend moeten worden.

Mercedes ziet daar nu van af. In een verklaring (zie tweet hieronder) meldt het team van Hamilton dat het blij is met de beslissing van de FIA om een commissie te formeren die onderzoek gaat doen naar de veelbesproken safetycarsituatie in de slotfase van de GP van Abu Dhabi.

"Mercedes zal met de commissie samenwerken om de Formule 1 te verbeteren. Dat doen we voor alle teams en alle fans die net zo veel van de sport houden als wij. We zullen de FIA verantwoordelijk houden voor dit proces en trekken ons hoger beroep in."

Mercedes feliciteert Verstappen en Red Bull na 'epische strijd'

Hoewel Mercedes dus afziet van een hoger beroep, heeft het team nog altijd een slecht gevoel over de race van zondag. Hamilton had vijf rondes voor het einde ruim tien seconden voorsprong op Verstappen, die dankzij de safetycarsituatie zijn banden kon wisselen.

Rond die safetycarsituatie hield racedirecteur Michael Masi zich vervolgens niet aan de FIA-regels, al heeft hij het recht om daarvan af te wijken. Een aantal achterblijvers mocht de safetycar inhalen, waardoor Verstappen vlak achter Hamilton aan de herstart kon beginnen. Volgens de regels had die herstart pas een ronde later mogen plaatsvinden, wanneer de achterblijvers achteraan waren aangesloten.

"De safetycarregels zijn op een nieuwe manier toegepast en hebben de uitslag beïnvloed, want Lewis lag op koers om wereldkampioen te worden", schrijft Mercedes, dat benadrukt dat de beslissing om het beroep te laten vallen na zorgvuldig overleg met Hamilton is genomen.

Mercedes feliciteert daarnaast Verstappen en Red Bull met de wereldtitel. "Jullie hebben er echt een episch gevecht van gemaakt. We kijken ernaar uit om het volgend jaar weer tegen jullie op te nemen."

Verstappen wordt donderdagavond op het FIA-gala in Parijs gehuldigd als wereldkampioen in de Formule 1. Alle kampioenen van de autosportbond ontvangen daar hun prijs, onder wie ook Formule E-kampioen Nyck de Vries.