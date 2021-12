De FIA heeft woensdagavond bij een bijeenkomst in Parijs besloten dat er een grondige analyse komt van de gebeurtenissen in de controversiële slotfase van de Grand Prix in Abu Dhabi. Max Verstappen profiteerde zondag optimaal van een safetycar, passeerde Lewis Hamilton in de slotronde en veroverde zo de wereldtitel.

"Een voorstel is aangenomen om een gedetailleerde analyse te maken van de gebeurtenissen in ronde 53. Er zal met de relevante partijen gesproken worden om voor de toekomst duidelijkheid te scheppen", schrijft de autosportfederatie woensdagavond in een verklaring na een vergadering van de World Motor Sport Council.

Hamilton lag zondag lange tijd op koers om de slotrace in Abu Dhabi te winnen en daarmee zijn achtste wereldtitel te veroveren, maar in een bizarre slotfase ging het toch mis voor de Brit. Door een crash van Nicholas Latifi in de 53e ronde kwam er een safetycar de baan op, waardoor Hamilton zijn comfortabele voorsprong opeens verloor en Verstappen de pits in kon voor een set softbanden.

De Nederlander van Red Bull Racing reed vlak achter Hamilton toen de safetycar in de laatste ronde de baan verliet en was op zijn zachte banden een stuk sneller dan zijn rivaal, die al enige tijd op de harde band reed. Verstappen had aan één fraaie inhaalmanoeuvre genoeg om de winst en daarmee de wereldtitel te pakken.

Lewis Hamilton dolf het onderspit tegen Max Verstappen door een bizarre slotfase in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

Twee protesten Mercedes afgewezen

Het woedende Mercedes tekende - tevergeefs - twee protesten aan tegen de winst van Verstappen. Het Duitse team oordeelde dat Verstappen de regels overtrad door leider Hamilton even te passeren toen de safetycar nog op de baan was.

Het tweede protest ging over het al dan niet voorlaten van auto's tussen Verstappen en Hamilton die onder de safetycar op een ronde achterstand reden. Aanvankelijk mochten zij van de wedstrijdleiding de safetycar niet passeren, maar later kregen zij daar wel toestemming voor. Ook vindt Mercedes dat de safetycar te vroeg van het circuit verdween.

Beide protesten van Mercedes werden afgewezen door de stewards. Het team van Hamilton sprak zondagavond wel de intentie uit om in beroep te gaan, maar het is nog altijd niet bekend of Mercedes dat ook daadwerkelijk gaat doen.