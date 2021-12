Max Verstappen is woensdag feestelijk onthaald bij de Red Bull Racing-fabriek in het Engelse Milton Keynes. De Nederlandse wereldkampioen Formule 1 arriveerde in een oranje Honda op de thuisbasis van zijn team.

De 24-jarige Verstappen werd buiten opgewacht door alle Red Bull-medewerkers, die de Limburger onthaalden met oranje fakkels. Toen Verstappen uit zijn auto stapte, vielen topmannen Christian Horner en Adrian Newey hem in de armen.

Verstappen veroverde zondag op spectaculaire wijze de titel in Abu Dhabi. De Red Bull-coureur verschalkte zijn titelconcurrent Lewis Hamilton in de laatste ronde en werd zo de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport.

Dinsdag kwam Verstappen nog in actie tijdens een testdag op het Yas Marina Circuit. Woensdag arriveerde hij dus in Milton Keynes en donderdag reist Verstappen alweer naar Parijs, waar hij 's avonds op het FIA-gala zijn WK-beker in ontvangst zal nemen.

Overigens krijgt het lange Formule 1-seizoen mogelijk nog een staartje. Mercedes legde zich zondag niet neer bij de eindstand van het wereldkampioenschap en diende protest in. Dat werd afgewezen door de stewards, waarop Mercedes een intentie om in beroep te gaan op papier zette. De Duitse renstal moet voor donderdagavond bepalen of dat beroep wordt doorgezet.