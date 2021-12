Lewis Hamilton is woensdag door de Britse prins Charles benoemd tot Knight Bachelor. Het was het eerste publieke optreden van de Mercedes-coureur na de dramatische ontknoping van het Formule 1-seizoen, waarin hij in de slotronde werd geklopt door Max Verstappen.

De plechtigheid in Windsor Castle was al voor de laatste Grand Prix in Abu Dhabi aangekondigd. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton ontving de onderscheiding wegens zijn verdienste voor de autosport en zijn inzet voor onder meer de Black Lives Matter-beweging.

De Britse oud-coureurs Jackie Stewart, Stirling Moss en Jack Brabham werden eerder al geridderd. Hamilton was sinds zijn eerste wereldtitel in 2008 al lid in de Orde van het Britse Rijk (MBE). Door zijn nieuwe onderscheiding mag hij ook de eretitel 'Sir' voor zijn naam zetten.

Koningin Elizabeth was woensdag niet in staat om de ceremonie uit te voeren, waardoor haar zoon Charles de honneurs waarnam. De 95-jarige koningin heeft een kwakkelende gezondheid.

Mercedes kan nog protesteren tegen titel Verstappen

Hamilton verscheen voor het eerst in het openbaar na de veelbesproken Grand Prix in Abu Dhabi. Zijn team Mercedes laste een mediastilte in voor de coureur, waardoor hij na de race niet op de persconferentie verscheen.

Het is nog altijd niet duidelijk of Mercedes een officieel beroep aantekent tegen de afgewezen protesten tegen de zege van Max Verstappen. De Duitse renstal heeft daar vanaf zondag 96 uur de tijd voor en die termijn verstrijkt donderdagavond.

Mercedes was het zondag vooral oneens met de manier waarop de safetycarsituatie in het slot van de race werd opgelost door de wedstrijdleiding. Volgens de reglementen zouden alle achterblijvers hun ronde achterstand mogen inlopen, maar alleen de auto's die tussen Hamilton en Verstappen reden kregen daar opdracht toe.

Bovendien zou er vervolgens nog een ronde achter de safetycar gereden moeten worden, zodat de achterblijvers weer achteraan het veld konden aansluiten. Overigens heeft wedstrijdleider Michael Masi het recht om de regels anders toe te passen als de situatie daarom vraagt.