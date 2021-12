Max Verstappen keerde twee dagen na het veroveren van de wereldtitel al terug op het circuit. De Red Bull-coureur testte in Abu Dhabi de banden voor komend seizoen en hield daar een goed gevoel aan over.

Verstappen reed op het Yas Marina Circuit, waar hij zondag de belangrijkste overwinning in zijn carrière boekte, 121 ronden achter het stuur van de RB16B. De auto was aangepast om de nieuwe 18-inchbanden van Pirelli te kunnen testen.

"Het voelde goed om weer achter het stuur te zitten", reageerde de kersverse wereldkampioen, die met gouden raceschoenen in de auto stapte. "Alles verliep soepel en er waren geen grote schokken rond de banden, wat altijd positief is."

Door nieuwe reglementen verandert er komend seizoen veel in de Formule 1. Een van de wijzigingen is dat er met 18-inchbanden gereden gaat worden. Deze vervangen de huidige 13-inchbanden.

"Volgend jaar verandert alles en de auto's zullen heel anders zijn", blikt Verstappen vooruit. "Dus het is goed om de eerste informatie over de banden te hebben. Het was een nuttige dag na een lang maar mooi seizoen, maar nu kijk ik er erg naar uit om een tijdje weg te zijn van het circuit."

Verstappen doet het rustig aan, De Vries snelste

Verstappen werd op de eerste dag van de tweedaagse test vergezeld door de Est Jüri Vips. De 21-jarige Formule 2-coureur stapte achter het stuur van de auto die afgelopen weekend nog werd gebruikt bij de GP van Abu Dhabi en kwam tot 96 ronden.

"Dat was vooral om bevestiging te krijgen van de resultaten die we het hele seizoen in de simulator hebben gezien", zegt hoofdengineer Guillaume Rocquelin van Red Bull. "Max was ondertussen in een prototype auto bezig op de grotere 18-inchbanden. Alles verliep volgens plan."

Verstappen deed het rustig aan en noteerde met 1.28,013 de zeventiende tijd. De snelste tijd was voor zijn landgenoot Nyck de Vries, die als testrijder van Mercedes een ronde van 1.23,191 neerzette.