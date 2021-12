Valtteri Bottas leeft mee met Lewis Hamilton nadat de Brit zondag in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi de wereldtitel verloor aan Max Verstappen. Volgens Bottas, die dit seizoen nog de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes was, voelt het ook voor hem als het verliezen van een wereldtitel.

Hamilton leek af te koersen op zijn achtste wereldtitel, tot de safetycar in de slotfase van de race de baan opkwam en Verstappen in de laatste ronde toesloeg met versere banden. Bottas, die volgend jaar voor Alfa Romeo rijdt, won met Hamilton wel opnieuw de constructeurstitel voor Mercedes.

"Het is geweldig dat we weer de titel bij de constructeurs hebben gepakt, maar tegelijkertijd doet het pijn dat Lewis de individuele titel niet kon binnenhalen", zei Bottas twee dagen na de veelbesproken race. "Want zelfs voor mij voelt het alsof ik een kampioenschap heb verloren."

"Ik vind het zo erg voor Lewis. Naar mijn smaak verdiende hij het om te winnen", vervolgde Bottas. "Hij had een geweldige start en een geweldige race, maar toen veranderde alles nog. Dat is ook sport. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dit was in ieder geval niet onze dag."

Valtteri Bottas kwam dinsdag in actie voor Alfa Romeo bij een testdag in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

Bottas rijdt in 2022 bij Alfa Romeo

Tijdens de test van dinsdag in Abu Dhabi met de nieuwe, grotere banden voor 2022 zat Bottas al in de auto van zijn nieuwe werkgever Alfa Romeo. De Fin, die in Abu Dhabi het seizoen afsloot met een zesde plaats, reed vijf jaar voor Mercedes.

"Ik ben heel, heel trots op wat we met elkaar hebben bereikt. We hebben geweldige dingen gedaan", aldus Bottas, die bij Mercedes tien Grands Prix won. Hij stond 53 keer samen met Hamilton op het podium van een race.

"Lewis en ik zijn het succesvolste rijderskoppel in de Formule 1. Het stemt me dus een beetje verdrietig dat ik wegga bij dit team, maar ik kijk ook uit naar de toekomst. Het is tijd voor iets nieuws." Bij Alfa Romeo krijgt Bottas de Chinese debutant Guanyu Zhou als teamgenoot.