De controverse over de laatste ronde van de allesbeslissende Grand Prix van het seizoen heeft de feestvreugde voor Max Verstappen geenszins verpest. De kersverse wereldkampioen kreeg zondagavond bovendien een persoonlijke felicitatie van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die eerder twee protesten tegen hem indiende.

Verstappen gaf maandag aan Sky Sports zijn eerste interview op the day after. Daarin vertelde de Red Bull-coureur dat hij zondagavond een sms'je van Wolff had ontvangen.

"Hij feliciteerde me met mijn seizoen en zei dat ik verdiend gewonnen heb. Dat was natuurlijk erg aardig van hem. Bij beide teams liepen de emoties in de laatste ronde hoog op."

Mercedes was het zondag oneens met hoe de raceleiding de late safetycarsituatie aanpakte. Achterblijvers mochten aanvankelijk niet inhalen, om later toch tussen Verstappen en leider Lewis Hamilton te worden weggehaald.

Twee protesten van Mercedes werden afgewezen, waardoor pas laat in de avond officieel vaststond dat Verstappen wereldkampioen is. Dat leidde opnieuw tot grote feestvreugde in het motorhome bij Red Bull, nadat Verstappen eerder op het podium al uitbundig gehuldigd was als racewinnaar en kampioen.

Donderdagavond zal Verstappen officieel tot wereldkampioen worden gekroond bij het FIA-gala in Parijs. Er zit nog een klein addertje onder het gras: Mercedes heeft aangekondigd dat het mogelijk nog in beroep gaat. Dat kan binnen 96 uur en die termijn verstrijkt donderdagavond vlak voor het FIA-gala begint.

Verstappen: 'Hamilton is een geweldig sportman'

Verstappen werd zondag kort na de race al gefeliciteerd door titelrivaal en Mercedes-coureur Hamilton. De Limburger zei dat er geen protesten geweest zouden zijn als het aan de Brit had gelegen.

"Lewis is een geweldige sportman. Hij kwam naar me toe om mij te feliciteren. Dat moet zwaar voor hem geweest zijn na die laatste ronde. Het laat zien dat we elkaar respecteren."

In het voorbije seizoen clashten Verstappen en Hamilton meerdere malen op de baan. "Natuurlijk hebben we zware tijden gekend tijdens het seizoen. We hebben elkaar vaak op de limiet gedwongen. Maar op het einde zijn we respectvol naar elkaar toe geweest. Ik heb er enorm van genoten om tegen hem te racen."

Verstappen verwacht dat het Hamilton even zal kosten om het dramatische verlies te verwerken. "Al helpt het natuurlijk wel dat hij al zeven wereldtitels heeft. Dat zal hem wat troost bieden. Als het andersom was geweest, dan zou het veel pijnlijker zijn geweest. Want voor mij is het pas de eerste."