Vanuit allerlei hoeken komt er kritiek op Michael Masi na de bizarre ontknoping van het Formule 1-seizoen. De racedirecteur kwam zondag voor enkele moeilijke beslissingen te staan bij de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Volgend jaar worden de discussies tussen Masi en de teambazen waarschijnlijk aan banden gelegd.

"Dit is een hele nieuwe manier om de sport te runnen met een racedirecteur die ad hoc beslissingen neemt. Het is een beetje 'raad maar wat ik nu ga doen' geworden", zei Damon Hill, de Britse wereldkampioen van 1996.

"Dit is onacceptabel!", twitterde huidig Formule 1-coureur George Russell in kapitalen vlak nadat Verstappen Hamilton op dramatische wijze had verslagen.

"Max is absoluut een fantastische coureur en reed een ongelooflijk seizoen. Ik heb heel veel respect voor hem, maar ik kan gewoon niet geloven wat ik net heb gezien", aldus Russell, die komend seizoen teamgenoot is van Hamilton bij Mercedes.

Masi aangesteld na plotseling overlijden F1-icoon Whiting

Dat Verstappen de wereldtitel na een geweldig seizoen verdiende, daar waren alle criticasters het wel over eens. Maar het warrige optreden van de wedstrijdleiding zorgde voor veel discussie.

Vorige week vergeleek Red Bull-teambaas Christian Horner het optreden van Masi bij de GP van Saoedi-Arabië al met dat van een marktkoopman die openlijk onderhandelt over zijn waren.

De 42-jarige Australiër Masi werd in 2019 aangesteld als racedirecteur na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting. De Brit vervulde die rol 22 jaar lang en gold als een autoriteit in de Formule 1. Hij kreeg nooit zoveel kritiek als Masi nu en er werd grappend over Whiting gezegd dat hij het reglementenboek eigenhandig geschreven had.

Oplossen van safetycarsituatie zorgde voor meeste kritiek

Masi kreeg zondag de meeste kritiek op zijn handelen tijdens de laatste safetycar. Aanvankelijk moesten de auto's die op een ronde waren gezet achter de safetycar blijven, terwijl die doorgaans de kans krijgen om hun ronde achterstand goed te maken en achteraan het veld aan te sluiten.

Omdat er een handvol auto's tussen leider Hamilton en nummer twee Verstappen reed, klaagde Red Bull Racing over de radioverbinding - voor tv-kijkers duidelijk hoorbaar - over dat besluit. Even later besloot Masi toch om de achterblijvers toestemming te geven om de safetycar in te halen, maar alleen de achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen in reden.

Voor Verstappen was het daarna op zijn verse banden relatief eenvoudig om Hamilton in te halen en naar de wereldtitel te rijden. Mercedes diende na de finish een protest in, omdat volgens de regels alle auto's die op een ronde waren gezet de safetycar zouden hebben moeten inhalen, maar dat protest werd zondagavond door de internationale autosportfederatie FIA afgewezen.

"Het lijkt erop dat Michael Masi kan beslissen wat hij wil, want hij is nu eenmaal de racedirecteur", zei Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016.

'We zagen in elk geval een race'

Volgens Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, staat er te veel druk op de racedirecteur. Hij meldde dat er volgend jaar waarschijnlijk geen contact meer mogelijk zal zijn tussen Masi en de verschillende teambazen. Die vaak felle discussies werden dit seizoen voor het eerst ook op tv uitgezonden.

"Het is onaanvaardbaar dat de teambazen Michael tijdens de race zo onder druk zetten. Toto Wolff van Mercedes eist eerst dat er geen safetycar komt en daarna komt Christian Horner van Red Bull die eist dat de achterblijvers de safetycar moeten inhalen. Maar dat is niet aan hen, het is ter beoordeling van de wedstrijdleider", zei Brawn maandag tegen Auto, Motor und Sport.

Jenson Button, de wereldkampioen van 2009, zei dat hij niet in de schoenen van Masi zou willen staan. "Hij wilde ze laten racen en wilde niet zelf het kampioenschap beslissen. Hij heeft een moeilijke beslissing moeten nemen, maar we zagen in elk geval een race."