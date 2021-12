Mogelijk krijgt het meeslepende Formule 1-seizoen nog een staartje. Mercedes lijkt zich niet neer te willen leggen bij de uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi en zette zondagavond een eerste stap richting hoger beroep in de hoop de wereldtitel weg te kapen bij Max Verstappen. Dit is de huidige stand van zaken.

Mercedes diende zondag na de Grand Prix van Abu Dhabi protest in omdat wedstrijdleider Michael Masi niet de juiste procedure rond de safetycar zou hebben uitgevoerd. Het Duitse team wees hierbij naar artikel 48.12 van het regelboek, waarin staat dat achterblijvers zich tijdens een safetycarperiode mogen ontdoen van hun ronde achterstand. Maar bij de race op het Yas Marina Circuit mochten in de praktijk alleen de coureurs die tussen Hamilton en Verstappen reden zich ontdoen van hun ronde achterstand en de rest van de achterblijvers niet, waardoor Verstappen - op zijn nieuwe, snellere banden - direct kon aansluiten bij leider Hamilton.

Volgens het reglement had Masi de race bovendien pas mogen hervatten in de ronde die zou volgen nadat alle achterblijvers de safetycar hadden gepasseerd. Als dat zondag ook was gebeurd, was er geen tijd meer om te racen, want dan zaten de 58 ronden er precies op. Zo zou de Grand Prix dus achter de safetycar zijn gefinisht met Hamilton vooraan; het had de Brit en niet Verstappen de wereldtitel opgeleverd.

Een belangrijke 'maar': Masi heeft in sommige gevallen het recht om het reglementenboek te overrulen en maakte hier zondag gebruik van. Hij nam deze beslissing waarschijnlijk om te voorkomen dat de coureurs achter de safetycar zouden finishen. Een safetycarfinish is in het verleden wel vaker gebeurd en kon steevast rekenen op veel kritiek van fans, teams en coureurs. In Formule 1-vergaderingen is dit item de laatste jaren dan ook veelvuldig voorbijgekomen, omdat een safetycarfinish wordt gezien als een grote anticlimax na een spectaculaire race.

Mercedes vindt dat gewoon het reglement had moeten worden gevolgd en diende zondag al een protest in. Dit werd door de stewards afgewezen. De stewards verklaarden dat Masi in dit geval de vrijheid had om artikel 48.12 van het regelboek niet te volgen omwille van de race. Ze wezen hierbij naar artikel 15.3, waarin letterlijk staat dat hij deze bevoegdheid ook tijdens safetycarprocedures mag gebruiken. Want dat 'vetorecht' heeft hij. Het is wel ongebruikelijk dat hij zijn vetorecht specifiek voor dit scenario heeft ingezet, aangezien dat wapen voornamelijk is bedoeld voor noodsituaties.

Mercedes zette na het besluit van de stewards meteen een eerste stap richting een hoger beroep, door een zogeheten 'intentie om in beroep te gaan' op papier te zetten. Dit moest binnen een uur na het besluit van de stewards gebeuren. Het team van Hamilton en Valtteri Bottas moet nu voor donderdagavond 20.30 uur bepalen of het hoger beroep wordt doorgezet. Als Mercedes daarvoor kiest, dan komt de zaak voor bij het Court of Arbitration for Sport (CAS) of bij het Court of Appeal van autosportfederatie FIA.

De kans dat Verstappen zijn wereldtitel nog kwijtraakt is klein. De Nederlander heeft zelf niets verkeerd gedaan en het lijkt dus lastig om hem te straffen, laat staan om hem zijn wereldtitel af te pakken. Het is een unieke casus waarbij er niet kan worden teruggegrepen op het verleden. Dat maakt het tegelijkertijd onvoorspelbaar. Als Mercedes het met een flink leger topadvocaten in de arm echt tot de hoogste instantie gaat aanvechten, dan kan je ook weer niet zeggen dat het per definitie kansloos is.

Mercedes diende zondag overigens ook een protest in omdat Verstappen Hamilton tijdens de safetycarperiode zou hebben ingehaald, maar dit werd al vrij snel afgewezen omdat hij Hamilton niet werkelijk voorbij was gegaan. De kans lijkt erg klein dat Mercedes hier nog op door zal gaan. Áls Mercedes het nog hogerop zoekt, dan zal het op dat andere protest inzetten.

Ondertussen tikt de klok in het voordeel van Verstappen: hoe dichter bij donderdag 20.30 uur komt, des te groter is de kans dat Mercedes toch zijn verlies accepteert. Mercedes-teambaas Toto Wolff stuurde zondagavond laat al een felicitatiebericht aan Verstappen. De Oostenrijker noemde de Nederlander "de verdiende winnaar van het Formule 1-seizoen". We weten snel wat dat bericht waard is.