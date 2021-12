Voorlopig geen grote feesten of huldiging thuis voor Max Verstappen. De kersverse wereldkampioen in de Formule 1 blijft nog even in Abu Dhabi om testen voor komend seizoen te doen.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

Al voor de beslissende race van zondag waarin Verstappen titelrivaal Lewis Hamilton versloeg, werd duidelijk dat de Limburgse coureur nog enkele dagen in Abu Dhabi zou blijven. Op het Yas Marina Circuit, waar Verstappen geschiedenis schreef door de eerste Nederlandse wereldkampioen te worden, zullen de komende dagen diverse testen worden gedaan.

Verstappen gaat dinsdag de nieuwe auto van Red Bull voor komend seizoen testen. Door reglementswijzigingen verandert er na de winter veel in de Formule 1.

Er wordt onder meer een budgetcap ingevoerd, waardoor de topteams minder geld kunnen uitgeven en de verschillen tussen de teams op de baan kleiner zullen worden. Daarnaast worden er enkele technische zaken aan de auto's aangepast, waardoor het volgen en inhalen van andere auto's eenvoudiger moet worden.

256 Verstappen is kampioen: deze momenten waren beslissend dit seizoen

Bottas test bij Alfa Romeo

Red Bull hecht veel waarde aan de feedback van Verstappen, die daarom de test op dinsdag voor zijn rekening zal nemen. Er zijn ook enkele andere testen in Abu Dhabi.

Zo mogen jonge coureurs in de auto's van afgelopen seizoen rijden, om zo ervaring in een Formule 1-auto op te doen. De 21-jarige Est Jüri Vips zal in de auto van Red Bull plaatsnemen.

Daarnaast is er nog een test met de nieuwe 18 inchbanden, waarmee vanaf volgend jaar gereden zal worden. Mercedes-coureur Valtteri Bottas zal daarbij zijn eerste rondes rijden voor Alfa Romeo. De Fin rijdt na de winter voor de Italiaanse renstal.