Van Amersfoort Racing treedt komend seizoen ook toe tot de Formule 2. Twee maanden geleden werd al bekend dat het raceteam van Frits van Amersfoort, waar Max Verstappen in het verleden voor reed, de Formule 3 in gaat.

"We zijn begonnen in de Formule 4 en nu dekken we de hele weg richting de Formule 1 af", aldus Van Amersfoort, die Max Verstappen in 2014 op zestienjarige leeftijd liet debuteren in de Formule 3.

"Dat past perfect bij onze filosofie om jonge, talentvolle coureurs te helpen op weg naar de hoogste regionen van de motorsport."

Verstappen maakte zeven jaar geleden in de auto van Van Amersfoort Racing zoveel indruk dat Red Bull Racing hem naar de Formule 1 haalde. De 24-jarige Nederlander pakte zondag in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel.

Max Verstappen in 2014 als zestienjarige Formule 3-coureur van Van Amersfoort Racing.

Van Erp krijgt leiding over Formule 2-team

Van Amersfoort was bij de titelstrijd van Verstappen aanwezig. De Noord-Hollander, al 45 jaar eigenaar van het raceteam, vloog naar Abu Dhabi voor de komende testdagen in de Formule 2 op het Yas Marina Circuit.

Peter van Erp krijgt de leiding over het Formule 2-team. Het is nog niet bekend wie de coureurs worden. Volgend jaar zijn de races in de Formule 2 en 3 op veel circuits in hetzelfde weekeinde als de Formule 1, zo ook in Zandvoort.

De Grand Prix van Nederland staat in het weekend van 2, 3 en 4 september 2022 op het programma.