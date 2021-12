Nicholas Latifi zorgde er zondag met zijn crash in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi indirect voor dat Max Verstappen alsnog met de wereldtitel aan de haal is gegaan. De Williams-rijder benadrukt dat hij niet besefte dat zijn incident zulke grote gevolgen zou hebben.

Latifi schoof van de baan en raakte de muur, wat tot een safetycar leidde. Het betekende dat Verstappen, die kansloos leek voor de titel, weer kon aansluiten bij leider Lewis Hamilton. In de allerlaatste ronde passeerde hij zijn rivaal alsnog.

"Ik was in duel met Mick Schumacher en hij dwong me naar buiten. Ik had oude banden, zat in de vuile lucht en maakte een fout. Dit was niet de manier waarop ik wilde eindigen", aldus Latifi.

De Canadees speelde daarmee onbedoeld een hoofdrol in de titelstrijd. "Ik wist niet dat mijn crash zo'n impact zou hebben. Ik kon er niets aan doen en het was uiteraard niet mijn bedoeling om de strijd om het kampioenschap te beïnvloeden. Het was gewoon een fout."

De 26-jarige Latifi reed dit jaar net als vorig seizoen voornamelijk in de achterhoede. De coureur van Williams eindigde met zeven punten als zeventiende in de WK-stand van de Formule 1.

Verstappen maakte met zijn wereldtitel een einde aan de hegemonie van Mercedes-coureur Hamilton, die voor de vierde keer op rij en de achtste keer in totaal wereldkampioen had kunnen worden.