Helmut Marko is dolgelukkig met de wereldtitel van Max Verstappen. De topadviseur van Red Bull Racing beleeft het kampioenschap intenser dan in 2010, toen Sebastian Vettel namens het team zijn eerste van vier opeenvolgende titels pakte.

"Dit gaat veel verder dan de emoties van 2010. Toen hadden we met Vettel en Mark Webber twee coureurs in de top drie en was het veroveren van de titel de kers op de taart. Maar dat hoefde toen niet per se", aldus de 78-jarige Marko.

"Nu telde alleen de wereldtitel. We hebben er zó hard voor gewerkt in dit hybride tijdperk, waarin Mercedes superieur was. We zijn overgestapt naar Honda en samen tot een formule gekomen waarmee we Mercedes hebben verslagen."

Tijdens de race in Abu Dhabi leek het er zondag lang op dat Lewis Hamilton zijn achtste titel zou gaan veiligstellen. Een safetycar in de slotfase veranderde echter alles. Verstappen sloot weer aan en reed in de laatste ronde alsnog naar de winst en daarmee het kampioenschap.

"De safetycar kwam voor ons op het ideale moment", aldus Marko. "Na alle pech die we dit jaar hebben gehad, moest het toch een keer onze kant op vallen. Dat gebeurde gelukkig. Onze keuze om te wisselen naar de zachte banden was de juiste."

28 Verstappen in extase na titelrace: 'Ongelooflijk en bizar'

'De regels moeten eenvoudiger worden'

Helmut is tegenover onder meer Motorsport.com ook kritisch op de regelgeving in de Formule 1. Na een dubbel protest van Mercedes moest Verstappen zondag nog lang wachten voordat hij definitief werd uitgeroepen tot wereldkampioen.

"Er moet eens goed nagedacht worden over het hele systeem Er is consistentie nodig", aldus de Oostenrijker. "Besluiten kunnen niet de ene week zus, en de andere week zo worden geïnterpreteerd. De regels moeten eenvoudiger worden."

"Nu was Max veel nerveuzer dan voor de start van de race. Wat als Mercedes naar het CAS stapt? Het maakt ons niks uit. Wij zijn de morele winnaar, hoe je het ook wendt of keert."