Binnen- en buitenlandse media zijn maandag lyrisch over Max Verstappen en de manier waarop de Nederlander zondag de wereldtitel in de Formule 1 veroverde in Abu Dhabi. "Dit was een van de indrukwekkendste seizoenen ooit."

Het woord "wonder" wordt veelvuldig gebruikt voor de manier waarop niet Lewis Hamilton, maar Verstappen zich in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi tot wereldkampioen kroonde. Onder meer het AD spreekt van een ongekende apotheose.

"Het wonder luisterde naar de naam Nicholas Latifi", doelt het dagblad op de Williams-coureur die met zijn crash voor een safetycar zorgde. "Over een paar jaar is de Canadees het antwoord op een quizvraag. Zijn crash zette de wereldtitel voor de zoveelste keer dit seizoen op de kop, en nu definitief."

Ook het Duitse Bild kan de ontknoping maar moeilijk bevatten. "Waanzin in de laatste ronde", wordt er geschreven. "Het was een waanzinnige slotfase die nauwelijks te overtreffen valt. Een ongelooflijk seizoen eindigde met geschreeuw en gejuich in de box van Red Bull."

'Hij is nu al beter dan Senna en Schumacher'

Het Nieuwsblad in België is erg onder de indruk van de daadkracht van Verstappen. "Hij wilde Hamilton verslaan als in: vernederen, het zwijgen opleggen, tonen dat ik beter ben dan jij", aldus het medium, dat de 24-jarige Nederlander zeer hoog aanslaat.

"Max Verstappen is cum laude in zijn opdracht geslaagd. Dat dat gebeurde op een manier die voor eeuwig zal worden herinnerd, maakt het alleen maar mooier. Hij is nu al beter dan Senna en Schumacher."

Ook Der Standard uit Oostenrijk, het land van Verstappens team Red Bull Racing, stipt de status van Verstappen aan. "Hij werd lang als te onstuimig beschouwd, als 'Mad Max', hoewel zijn grootste kracht volgens vader Jos is dat hij zelfs in de moeilijkste situaties kalm blijft. Hoe dan ook, hij klom snel op tot de Nederlandse sportheld en wordt aanbeden zoals Johan Cruijff. Hij is Kaiser Max geworden."

'Zelfs de nuchtere Verstappen kon dit niet bevatten'

Verder wordt in Nederland ingezoomd op de emotie bij Verstappen en zijn vader Jos vlak na de race in Abu Dhabi. De twee hadden een mooi onderonsje op het Yas Marina Circuit.

"Hun tranen waren die van twintig jaar opoffering, complete overgave en vooral van toewerken naar dat ene doel dat ze zondag samen bereikten", schrijft de Volkskrant. "Het gebeurde alleen op een manier die zelfs Max Verstappen, steevast de nuchterste bij de vele mijlpalen die hij had bereikt, niet kon bevatten."

De Telegraaf zag eveneens dat de wereldtitel Verstappen erg veel doet. "De emotie die vrijkomt nadat hij over de finish is gekomen in Abu Dhabi vertelt eigenlijk het hele verhaal. Zo hebben we hem nog nooit gezien."

De BBC concludeert: "Er had dit jaar geen verkeerde wereldkampioen kunnen zijn. Verstappen en Hamilton hebben een van de indrukwekkendste Formule 1-seizoenen ooit gereden. Ze zorgden voor een van de meest intense veldslagen uit de sportgeschiedenis, die de hele wereld heeft geboeid."