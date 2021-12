Sergio Pérez was zondag van onschatbare waarde voor Max Verstappen tijdens de beslissende Grand Prix in Abu Dhabi. De Mexicaan hield Lewis Hamilton een tijdje op en hielp daarmee zijn teamgenoot aan de wereldtitel.

De 31-jarige Pérez reed na pitstops van Hamilton en Verstappen enkele ronden aan de leiding en zag daarna al snel de Brit in zijn spiegels. Hamilton slaagde er door goed verdedigend werk van Pérez een ronde lang niet in om de eerste plek te heroveren, waardoor Verstappen het gat met diens titelrivaal enorm kon verkleinen.

Verstappen noemde Pérez via de boordradio al een "legende" en de Mexicaan kon na afloop van de race ook rekenen op een lading aan complimenten en bedankjes vanuit de hoek van Verstappen en zijn fans. "You're welcome", reageerde Pérez met een glimlach bij Ziggo Sport.

"Het was cruciaal om daar op dat moment te zijn. Ik zat in een positie waar ik echt een verschil kon maken voor Verstappen. Hamilton had de race op dat moment onder controle. Hij had voldoende voorsprong om een veilige pitstop te kunnen maken tijdens een safetycar."

"Maar ik reed rond met enorm oude banden", vervolgde Pérez, die net als Verstappen op softbanden was gestart. "Ik zat op de limiet en vergde het uiterste van mijn banden om Hamilton van me af te houden. Hij verloor hierdoor een paar seconden en dat was belangrijk. Ik ben heel blij voor Max en het team."

Verstappen pakte de wereldtitel uiteindelijk doordat hij, na een safetycar, Hamilton inhaalde in de slotronde. Pérez kon de race in Abu Dhabi zelf uiteindelijk niet uitrijden. Korte tijd na zijn tweede pitstop moest hij van Red Bull Racing de auto parkeren in de pitsstraat. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met zijn auto.