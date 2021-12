De twee protesten van Mercedes tegen de overwinning van Max Verstappen in de Grand Prix van Abu Dhabi zijn door de stewards afgewezen. Dat betekent dat de Nederlander zijn wereldtitel behoudt en Lewis Hamilton tweede blijft, al is Mercedes wel van plan om in beroep te gaan.

Het eerste protest van Mercedes ging over inhalen terwijl de safetycar in de slotfase van de race de baan op was. Kort voordat de safetycar van het circuit verdween, ging Verstappen even naast leider Hamilton rijden. Het is niet toegestaan om in te halen tijdens zo'n situatie.

De stewards concluderen na het beroep van Mercedes dat Verstappen inderdaad heel even iets voor de auto van Hamilton reed, maar dat het geen sanctie waard is omdat hij zich daarna weer achter zijn rivaal positioneerde.

Het tweede afgewezen protest ging over het al dan niet voorlaten van auto's die onder de safetycar op een ronde achterstand reden. Er bevond zich een handvol achterblijvers tussen leider Hamilton en nummer twee Verstappen. Aanvankelijk mochten zij van de wedstrijdleiding de safetycar niet passeren, maar later kregen zij daar wel toestemming voor.

Volgens het reglement komt de safetycar pas naar binnen als de laatste auto in dezelfde ronde als de leider zit, maar is dat volgens Mercedes te vroeg gebeurd. De stewards erkennen dat het protocol "niet helemaal volledig is gevolgd", maar ze zien geen reden om de eindklassering aan te passen.

Verstappen eerste Nederlandse wereldkampioen in Formule 1

De uitslag van het eerst protest volgde rond 19.15 uur, waarna delegaties van Red Bull en Mercedes zich rond 19.45 uur bij de stewards meldden voor het oordeel over het tweede protest. Na ongeveer een kwartier meldde Red Bull dat ook het tweede protest is afgewezen en barstte er een feestje los bij het Oostenrijkse team, al lijkt de juridische procedure nog niet ten einde.

Mercedes zegt het voornemen te hebben om in beroep te gaan. Dat moet uiterlijk een uur na de uitspraak. Het Duitse team heeft nog enkele dagen de tijd om te bepalen of er daadwerkelijk een beroepsprocedure komt.

De crash van Nicholas Latifi in de slotfase van de race en de daaropvolgende safetycar bleek de redding van Verstappen in de Grand Prix van Abu Dhabi, want Hamilton stevende op dat moment af op de winst en daarmee de wereldtitel.

Verstappen dook de pits in voor een set softbanden en na het verdwijnen van de safetycar kon hij vlak achter Hamilton de race hervatten. Door een geslaagde en correcte inhaalactie reed Verstappen naar de zege en werd hij de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1.

Na de race werd Verstappen al gehuldigd als winnaar. Hij ontving de felicitaties van Hamilton, die zei te berusten in zijn nederlaag.