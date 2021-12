Mercedes heeft kort na de zege van Max Verstappen in de slotrace in Abu Dhabi een dubbel protest ingediend tegen de nieuwe wereldkampioen. De Red Bull Racing-coureur moest zich om 19.45 uur lokale tijd (16.45 uur in Nederland) bij de de stewards melden.

Het eerste mogelijke vergrijp waar Verstappen van wordt beschuldigd door het team van Lewis Hamilton, is inhalen onder de safetycar. Kort voordat de safetycar in de slotfase van de race van het circuit verdween, ging de Red Bull-coureur kort naast zijn concurrent rijden.

Het tweede protest gaat over het al dan niet voorlaten van auto's die onder de safetycar op een ronde achterstand reden. Er bevond zich een handvol achterblijvers tussen leider Hamilton en nummer twee Verstappen.

Aanvankelijk mochten zij van de wedstrijdleiding de safetycar niet passeren, maar later kregen zij daar wel toestemming voor. Daardoor kon Verstappen na het verdwijnen van de safetycar vlak achter Hamilton de race hervatten. Door een geslaagde en correcte inhaalactie reed Verstappen naar de zege en werd hij de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1.

Na de race is Verstappen al gehuldigd als winnaar. Hij ontving de felicitaties van Hamilton, die zei te berusten in zijn nederlaag.