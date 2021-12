Jos Verstappen kon zondag na afloop van de bizarre ontknoping in de Formule 1 nog maar moeilijk geloven dat zijn zoon Max de wereldtitel had veroverd. "Nu besef je het nog niet. Dat gaat de komende tijd gebeuren. We moeten het nu maar gaan vieren om het te laten indalen."

Toen Verstappen met nog een derde van de race te gaan ruim tien seconden achterstand had op zijn rivaal Lewis Hamilton, gaf zijn vader de moed op. "Tijdens de race ben ik weggelopen, ik geloofde er niet meer in. Ik ben erg rustig in een kamertje alleen gaan zitten. Pas bij de laatste ronde ben ik teruggekomen", vertelde Jos Verstappen na afloop in Abu Dhabi.

Een late safetycar bracht redding voor de Limburgse coureur. Jos Verstappen wees erop dat het team van zijn zoon ook de juiste strategische keuzes maakte door tot tweemaal toe een pitstop te maken onder een (virtuele) safetycar.

"Door tactische zetten weet Red Bull vaak te winnen. Tactisch is het team zo sterk, vandaag ook weer", jubelde de oud-coureur.

'Max is altijd blijven vechten'

In de slotfase was het nog spannend of de race überhaupt hervat kon worden of onder de safetycar zou eindigen. "Eerst kwam het nieuws dat de auto's er niet tussenuit gingen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt", blikte hij terug op het moment. Uiteindelijk kwam Verstappen toch achter Hamilton moment. "We zagen de safetycar de pit in gaan. Dan weet je wat er gaat gebeuren."

In de laatste ronde van de laatste race maakte Verstappen de beslissende inhaalactie. "Max zou er voorbij gaan, en anders zou hij er overheen gaan. Dat weet je."

"Ik ben heel erg trots. Natuurlijk heeft de safetycar geholpen, maar je moet het wel zelf afmaken", zei zijn dolblije vader.

"Max is de beste coureur van het jaar en is terecht kampioen", oordeelde Jos Verstappen. "Iedereen binnen het team maakte zich zorgen om de snelheid van Mercedes. Die auto was gewoon sneller de tweede seizoenshelft. Maar als je dan ziet hoe hij dan toch vecht om er voor te komen. Dat maakt het voor mij terecht."

De Limburger moest terudenken aan de tijd dat hij met zijn zoon langs de Europese kartcircuits trok.

"Hier hebben we het voor gedaan", memoreerde hij. "Hiervoor hebben we samen die honderduizenden kilometers gereden. Het is gewoon een kinderdroom wat er hier gebeurt vandaag. En dat op deze manier. Beter kun je het niet verzinnen. Het lijkt wel een film."