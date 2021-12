De teleurstelling bij Lewis Hamilton is groot na het mislopen van zijn achtste wereldtitel, maar de berusting deed ook snel zijn intrede bij de coureur van Mercedes. Hij werd in de slotronde van de Grand Prix van Abu Dhabi gepasseerd door Max Verstappen, die zo voor het eerst wereldkampioen werd.

"Ten eerste: Max verdient de felicitaties, hij heeft het geweldig gedaan. We hebben het ook geweldig gedaan dit jaar, maar helaas was het niet genoeg", zei een terneergeslagen Hamilton in een eerste reactie.

De 36-jarige Hamilton passeerde de van poleposition vertrokken Verstappen na de start en leek onbedreigd naar de overwinning te rijden. In de slotfase kwam er nog een safetycar de baan op vanwege een crash van Williams-coureur Nicholas Latifi, waarna Verstappen de pits in dook voor een set softs.

De Red Bull Racing-coureur had één ronde om Hamilton te passeren en slaagde daar met verve in, waardoor hij zich de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 mag noemen.

'Iedereen heeft zo hard gewerkt'

Hamilton, die na het parkeren van zijn auto even teleurgesteld op zijn stoeltje bleef zitten, ging in het eerste interview na de race niet direct in op de zinderende slotfase. De Brit denkt wel dat er over het hele seizoen gezien niet meer in zat.

"Iedereen heeft zo hard gewerkt. Ik ben trots om deel uit te maken van dit team. We hebben alles gegeven en gaven nooit op, ook niet in de laatste races van het seizoen. Het heeft helaas niet zo mogen zijn", aldus Hamilton.