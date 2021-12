Max Verstappen is dolblij en vol ongeloof dat hij zich zondag in Abu Dhabi dankzij een bizarre slotronde van de wereldtitel verzekerde. De 24-jarige Nederlander is iedereen bij zijn team Red Bull Racing dankbaar.

Dankzij een safetycar in de slotfase kwam Verstappen vlak achter Lewis Hamilton te rijden en kreeg hij nog één kans om zijn rivaal te passeren. Die kans pakte hij in de slotronde, waarna hij de leiding niet meer afstond.

"Het is ongelooflijk. Ik bleef vechten en kreeg nog één kans in de laatste ronde. Ik heb nog steeds kramp. Het is bizar, ik weet niet wat ik moet zeggen", zei een geëmotioneerde Verstappen vlak na de apotheose op het Yas Marina Circuit.

"Mijn fans, mijn team en Honda verdienen het. Ik hou zó veel van ze. Ze verrichten sinds 2016 al geweldig werk, maar dit jaar was echt ongelooflijk. Eindelijk had ik wat geluk. Ik wil 'Checo' (Sergio Pérez, red.) ook erg bedanken, hij gaf alles vandaag en is echt een geweldige teamgenoot."

Verstappen zei nog lang bij Red Bull te willen blijven. "Ik hoop dat we dit nog tien, vijftien jaar kunnen blijven doen. Er is geen reden om dat ooit te veranderen. Ik wil voor de rest van mijn leven hier blijven rijden. De titel was sinds 2016 het doel en nu hebben we het geflikt."

'Ik droomde hier vroeger al van'

Vlak na de podiumceremonie besefte Verstappen al iets meer wat hij had gepresteerd. "Toen ik klein was, wilde ik Formule 1-coureur worden, races winnen, op het podium staan, het volkslied horen", zei hij.

"Het is ongelooflijk dat ik hier nu als wereldkampioen word aangekondigd. Ik bleef het tijdens de race proberen en bleef erin geloven, ook al leek het er niet meer in te zitten. Soms gebeuren wonderen."

Met zijn wereldtitel is de hegemonie van Hamilton ten einde. De Mercedes-coureur, die zijn achtste wereldtitel misliep, was in de afgelopen vier seizoenen steeds de beste.