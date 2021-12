Max Verstappen is zondag als eerste Nederlander wereldkampioen Formule 1 geworden door de GP van Abu Dhabi op zijn naam te schrijven. In de slotronde van de allesbeslissende en bloedstollende race wist de Red Bull Racing-coureur concurrent Lewis Hamilton af te troeven.

Verstappen reed zondag lange tijd een verloren race, nadat hij bij de start vanaf poleposition werd gepasseerd door de als tweede vertrokken Hamilton. Maar wegens een crash van Nicholas Latifi kwam in de slotfase de safetycar de baan op, waardoor de Limburger alsnog met zijn grote concurrent kon strijden.

Toen de safetycar verdween was er nog één ronde te gaan. Daarin opende Verstappen met succes de aanval op Hamilton. De 24-jarige Nederlander reed zo op onwaarschijnlijke wijze naar de wereldtitel en hield de Britse Mercedes-coureur van zijn achtste kampioenschap.

Verstappen was na de finish dolblij en emotioneel. Met de niet meer verwachte zege kreeg het spectaculaire seizoen, waarin hij en Hamilton soms keiharde duels uitvochten, een passend einde.

GP Abu Dhabi 1. Max Verstappen (Red Bull) 25 punten

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +2,256

3. Carlos Sainz (Ferrari) +5,173

4. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +5,692

5. Pierre Gasly (AlphaTauri) +6,531

6. Valtteri Bottas (Mercedes) +7,463

7. Lando Norris (McLaren) +59,200

8. Fernando Alonso (Alpine) +61,708

9. Esteban Ocon (Alpine) +64,026

10. Charles Leclerc (Ferrari) +66,057

Verstappen verliest leiding, Pérez schiet te hulp

Hamilton nam bij de start de leiding over van Verstappen, al had de 36-jarige Brit daar wel een discutabel moment voor nodig. In bocht 7 probeerde de Red Bull-coureur zijn rivaal in te halen. Verstappen remde laat en hield zelf de bocht maar net. Hamilton kon niet insturen en koos ervoor om rechtdoor te gaan en zo de bocht af te snijden.

Verstappen riep direct over de boordradio dat Hamilton de leidende positie terug moest geven, maar de FIA vond de situatie niet eens aanleiding om een onderzoek in te stellen. De race ging verder, met Hamilton aan kop. Op dat moment werd duidelijk dat Verstappen een lastige middag tegemoet ging: Hamilton was duidelijk sneller. Vanuit de Red Bull kwamen al snel geluiden dat de softbanden het begonnen te begeven.

Terwijl zijn titelrivaal aan de horizon verdween, zocht Verstappen al in de dertiende ronde de pits op voor een vers setje harde banden. Hamilton deed een ronde later hetzelfde om de Limburger te pareren, maar kwam daardoor wel achter Verstappens teamgenoot Pérez de baan op.

De Mexicaan ving de zevenvoudig wereldkampioen met stevig verdedigingswerk op, waardoor Hamilton veel tijd verloor. Verstappen kreeg zijn concurrent vervolgens weer in het vizier.

Lewis Hamilton nam bij de start de leiding over van Max Verstappen. Lewis Hamilton nam bij de start de leiding over van Max Verstappen. Foto: Getty

Hamilton leek op ruime overwinning af te stevenen

Dat duurde niet lang. De Mercedes was duidelijk sneller dan de Red Bull en gestaag vergrootte Hamilton weer het gat met Verstappen. De Red Bull-coureur moest iets doen om nog een kans te maken op de overwinning.

Die kans werd geboden door Antonio Giovinazzi. De Alfa Romeo van de Italiaan viel stil, waarna er een virtuele safetycar kwam. Red Bull besloot Verstappen met nog twintig ronden te gaan een nieuwe set harde banden te geven, profiterend van het feit dat de coureurs op de baan langzamer moesten rijden. Hamilton bleef buiten. Een gok, zo beaamde het team over de boordradio.

Verstappen moest een gat van zeventien seconden op zijn rivaal zien dicht te rijden, maar ook op zijn nieuwe banden wist de Limburger te weinig van Hamiltons voorsprong af te snoepen om überhaupt nog bij de Brit in de buurt te komen. De Mercedes van de zevenvoudig wereldkampioen was simpelweg te snel.

Verstappen wordt afgevlagd als winnaar van de GP en als nieuwe wereldkampioen. Verstappen wordt afgevlagd als winnaar van de GP en als nieuwe wereldkampioen. Foto: Getty

Crash Latifi brengt redding voor Verstappen

Hamilton leek met volledige controle op zijn achtste titel af te rijden. De redding voor Verstappen werd gebracht door Nicholas Latifi. De Canadees verloor met nog zes ronden te gaan de controle over zijn Williams en crashte, waardoor de safetycar op de baan kwam.

Het was een spannend moment, omdat het de vraag was of er nog wel genoeg tijd was voor een herstart. Verstappen en Red Bull wachtten dat niet af en kozen voor een set softs, terwijl Hamilton de pitsstraat al voorbij was. Dat besliste de wedstrijd, en uiteindelijk het wereldkampioenschap.

Met één ronde te gaan kwam er een herstart. Verstappen was op zijn nieuwe banden veel sneller dan Hamilton en in bocht vijf zette hij zijn Red Bull al naast de Mercedes. Hamilton vocht nog wel terug, maar Verstappen hield stand. Schreeuwend van vreugde kwam hij over de streep en werd hij als eerste Nederlander ooit wereldkampioen Formule 1.