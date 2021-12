Nikita Mazepin gaat zondag niet van start bij de Grand Prix van Abu Dhabi. De Russische coureur van Haas F1 is positief getest op het coronavirus. Hierdoor moet hij de afsluitende race, waarin de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton beslist wordt, aan zich voorbij laten gaan.

Haas mag geen reservecoureur inzetten op het Yas Marina Circuit, omdat die minimaal een vrije training of de kwalificatie had moeten rijden. Overigens heeft Mazepin slechts milde klachten. De andere coureurs zijn allemaal negatief getest.

De 22-jarige Mazepin noteerde zaterdag de langzaamste tijd in de kwalificatie en zou daardoor als twintigste starten. Er gaan nu maar negentien coureurs om van start. Mick Schumacher, de teamgenoot van Mazepin, begint vanaf de negentiende plek.

Door zijn afwezigheid is zeker dat Mazepin het seizoen puntloos afsluit, terwijl ook Schumacher nog op nul punten staat. "Ik wens mijn collega-coureurs een fantastisch einde van het seizoen", schrijft Mazepin zondag op Twitter.

Verstappen gaat vanaf poleposition voor eerste wereldtitel

Verstappen begint zondag om 14.00 uur vanaf poleposition aan zijn jacht op de eerste Nederlandse wereldtitel ooit in de Formule 1, met achter hem Lewis Hamilton op de tweede startplaats. De Brit gaat voor zijn achtste wereldtitel.

De twee hebben precies evenveel punten in de WK-stand (369,5). Als Verstappen eerder dan zijn Hamilton over de finish komt in Abu Dhabi, dan is de coureur van Red Bull Racing wereldkampioen.

Pakt zowel Verstappen als Hamilton geen punten, dan is Verstappen ook wereldkampioen. Hij won dit seizoen meer races dan de titelhouder (negen om acht) en dat geeft bij een gelijk aantal punten de doorslag.