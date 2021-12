"Dit is ongelooflijk", zegt Max Verstappen. "Ik bleef de hele race vechten en heb nu kramp, haha. Ik kan het niet bevatten. Wat moet ik zeggen? Eindelijk heb ik een keer geluk. Ik wil mijn hele team bedanken en met name Checo. Ik wil de rest van mijn leven bij Red Bull blijven. Het voelt als familie. Ons doel was om wereldkampioen te worden sinds het begin dat ik hier was en dat is nu gelukt. Dit is niet normaal."