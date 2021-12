Start race: 14.00 uur

Verstappen op pole, Hamilton P2

Verstappen is kampioen als Hamilton niet meer punten pakt dan hij

Goedemorgen en welkom in het liveblog over de Grand Prix van Abu Dhabi. Wij zijn Patrick Moeke en Bart van Dooijeweert en we houden je hier live op de hoogte van alle gebeurtenissen rondom de laatste race van het jaar.Het is D-day voor Max Verstappen. Slaagt hij erin om Lewis Hamilton achter zich te houden en als eerste Nederlander ooit wereldkampioen in de Formule 1 te worden? Hier ben je op de juiste plek voor het laatste nieuws vanaf het Yas Marina Circuit. Veel plezier!