Max Verstappen gaat zondag in Abu Dhabi met Lewis Hamilton in gevecht om te bepalen wie zich wereldkampioen Formule 1 van 2021 mag noemen. Een korte vooruitblik op de Grand Prix die Nederland de eerste titel in de koningsklasse van de autosport kan opleveren.

Wat moet Verstappen doen voor de wereldtitel? Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben precies evenveel punten in de WK-stand (369,5). Als Verstappen eerder dan zijn Britse rivaal over de finish komt in Abu Dhabi, dan is de Nederlander wereldkampioen. Pakt zowel Verstappen als Hamilton geen punten, dan is Verstappen ook wereldkampioen. Hij won dit seizoen meer races dan Hamilton (negen om acht) en dat geeft bij een gelijk aantal punten de doorslag.

De start: Verstappen heeft meer grip

De afstand tussen de poleposition waarop Verstappen start en de eerste bocht is 169 meter. Dit is naar Formule 1-maatstaven vrij kort, en het biedt Hamilton dus niet veel kans om een aanval in te zetten. Omdat Verstappen start op de zachte rode banden, heeft hij op de eerste meters iets meer grip dan Hamilton. Die start als enige in de top vijf op de mediumbanden.

Als er iemand is die zich zorgen mag maken om de start, is het juist de Brit. Hij moet ook achter zich kijken. Daar staan onder anderen Lando Norris en Sergio Pérez, ook op softs. Het is voor Hamilton zaak om deze twee voor te blijven, en dan vooral Verstappens teamgenoot Pérez.

Als de twee titelkandidaten samen vooraan blijven, is de kans klein dat andere coureurs zich nog in de strijd gaan mengen. Verstappen en Hamilton opereren dit seizoen normaal gesproken op een hoger niveau dan de rest van het veld, inclusief hun eigen teamgenoten. Ze vechten het dan onderling uit.

De strategie: Hamilton kan potentieel langer door

Waar de mediumbanden een nadeel geven bij de start, komt er later een potentieel voordeel voor Hamilton. Het geeft Mercedes wat meer flexibiliteit rond de eerste en waarschijnlijk enige pitstop.

Verstappen komt normaal gesproken eerder aan het einde van zijn banden, waardoor de volgende 'stint' op de harde band langer wordt. Als Hamilton op zijn mediums langer door kan rijden, hoeft hij daarna korter op zijn harde banden. Daarmee zou hij dan - in theorie - aan het einde van de race in het voordeel zijn.

Volgens bandenleverancier Pirelli zit er in totaal weinig verschil tussen beginnen op de rode band of de gele band en zijn die allebei goed genoeg voor een éénstopstrategie. Dit werd zaterdag beaamd door Red Bull.

Racesimulaties van beide Red Bull-coureurs zagen er in de trainingen goed uit, maar Mercedes heeft daarna nog tijd gehad om zich hierin te verbeteren.

Het inhalen: Verstappen heeft de hoogste topsnelheid

Ondanks de verbouwingen aan het Yas Marina Circuit is de verwachting onder de coureurs dat inhalen nog steeds moeilijk zal zijn.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei zaterdag dat de vernieuwde bochten 5 en 8 - die zijn verbouwd van chicanes tot ruime hairpins - te snel zijn voor goede inhaalacties.

Verstappen weet dat zijn auto dankzij vooral een dunnere achtervleugel zaterdag de snelste was op de rechte stukken. In tegenstelling tot eerdere races is Verstappen in een rechte lijn niet zo kwetsbaar voor aanvallen van andere coureurs, zoals Hamilton.

De baan: Asfalt wordt steeds sneller

Omdat de Grand Prix van Abu Dhabi bij zonsondergang wordt verreden, daalt de temperatuur van het asfalt gedurende de race zo'n 10 graden.

Zaterdag tijdens de kwalificatie bleek maar weer dat de baan hierdoor meer grip krijgt en dus sneller wordt. Door deze verandering in omstandigheden werd Red Bull steeds competitiever en kwam Mercedes juist in de problemen.

De kans op een safetycar op het Yas Marina Circuit is ongeveer 40 procent. In de afgelopen vijf jaar moest de race twee keer geneutraliseerd worden. Een grote chaos met meerdere herstarts zoals bij de vorige race in Saoedi-Arabië is onwaarschijnlijk. De baan in Abu Dhabi is veel minder uitdagend, waardoor minder gevaren loeren voor de van pole startende Verstappen.

De Grand Prix van Abu Dhabi begint om 14.00 uur.