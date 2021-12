Lando Norris is uiteraard blij dat hij zich zaterdag als derde kwalificeerde voor de Grand Prix van Abu Dhabi, maar hij kijkt stiekem ook uit het titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De 22-jarige Brit van McLaren start direct achter de twee concurrenten op het Yas Marina Circuit.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Ik heb de beste plek morgen", lachte Norris na de kwalificatie. "Het is het hele jaar al leuk om ze samen in gevecht te zien. Ik heb veel respect voor Max en Lewis."

Het is voor Norris even geleden dat hij zo ver vooraan stond bij de start. De laatste keer dat hij bij de top drie stond, was toen hij in september verrassend poleposition veroverde voor de Grand Prix van Rusland.

"Het was een rondje zonder foutjes, daar ben ik blij mee", blikte Norris terug op zijn kwalificatie. "Ik voel me het hele weekend al comfortabel in de auto. Deze baan past goed bij ons."

McLaren is zeker in de tweede seizoenshelft, na de onverwachte dubbelzege op Monza, erg wisselvallig. "Onze auto is heel gevoelig voor bepaalde soorten bochten. In Qatar waren we ook al goed, maar daarna werd het weer minder."

72 Verstappen-fans kunnen het nog niet geloven: 'Pole kwam onverwachts'

McLaren heeft nog uiterst kleine kans op derde plaats

Doordat Ferrari dankzij een nieuwe motor sneller is geworden, zijn de Italianen McLaren voorbijgegaan in de strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Norris en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo moeten in de slotrace liefst 38,5 punt meer pakken dan de Ferrari-coureurs om nog derde te worden, een vrijwel onmogelijke taak.

"We zitten hier dicht bij elkaar", zei Norris. "En we zijn niet heel veel sneller dan Ferrari dus wordt het niet makkelijk."

Norris' belangrijkste missie in Abu Dhabi is daarom het beste seizoen in zijn loopbaan met een mooi resultaat af te sluiten, met een schuin oog op de strijd tussen Hamilton en Verstappen. "Ik start pal achter ze, dus ik ga ervan genieten."

De race in Abu Dhabi begint zondag om 14.00 uur.