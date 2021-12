Sky Sports heeft Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing zaterdag excuses aangeboden voor het uitzenden van een omstreden kerstboodschap. Daarop was de crash van de Nederlander tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië te zien.

De excuses zijn ook gericht aan Lewis Hamilton en zijn team Mercedes, want in een ander spotje met dezelfde kerstboodschap was de crash tussen Hamilton en Verstappen van dit jaar op Monza te zien. De Nederlander landde toen met zijn auto boven op die van Hamilton.

"We hebben onze welgemeende excuses aangeboden aan Max, Lewis en de teams voor het ten onrechte opnemen van beelden van twee crashes in een kerstspotje. Dit was een duidelijke fout en de beelden zijn verwijderd", meldt Sky Sports op Twitter.

Red Bull was verbolgen over het spotje met daarop de schuiver van Verstappen en de woorden 'Merry Christmas' in beeld. De Limburger maakte zo'n harde klap tegen de vangrails dat hij voor onderzoek naar het ziekenhuis moest.

De Oostenrijkse renstal verzocht Sky Sports het 'smakeloze' spotje niet langer uit te zenden. De Britse zender, die heel veel aandacht besteedt aan de Formule 1, gaf daar vrijdag al gehoor aan.