Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat het niet had uitgemaakt als zijn coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi een slipstream hadden geprobeerd. De Red Bull-coureurs deden dit wel, maar volgens de Oostenrijker was dit niet doorslaggevend.

"Dat is niet de reden waarom we langzamer waren", stelde Wolff na afloop van de kwalificatie op het Yas Marina Circuit, waar Max Verstappen poleposition pakte voor de beslissende slotrace van zondag. "Wij waren gewoon te langzaam. Verstappen was ook al sneller zonder die slipstream."

Bovendien ziet Mercedes niet helemaal het voordeel van het opofferen van de ene voor de andere coureur. "Wat je wint op het rechte stuk, verlies je daarna vaak weer in de bochten", aldus Wollf. "Maar Red Bull deed het perfect."

'1-0 voor Red Bull'

Het verschil tussen Verstappen en Hamilton was met 0,371 seconde flink in de kwalificatie en Wolff vond de Red Bull dan ook bijzonder snel. "Dit was wel een klap voor ons. Het is nu 1-0. Net als in Djedda was hun tempo over één ronde indrukwekkend."

"Bij ons waren de banden wat aan de koude kant. Dat hielp zeker niet, daardoor maakten Lewis en Valtteri ook wat kleine foutjes. We zien ook dat we het voordeel op het rechte stuk niet meer hebben."

Mercedes gaat er wel van uit dat ze de juiste keuze hebben gemaakt om zondag bij de race op de gele mediumbanden te starten. "Wij zagen wel dat de softbanden snel slijten. Dat was op de mediums minder", legde Wolff uit.

"Maar het wordt spannend morgen. Eén stop lijkt ons beter, dat hoop ik tenminste. Maar twee stops kan ook. Als Red Bull dat voor elkaar krijgt, verdwijnt Max morgen misschien wel aan de horizon."

Wolff rekent op harde maar eerlijke strijd

Wolff rekent zondag op een eerlijke strijd, ook al wordt er gespeculeerd over een eventuele aanvaring tussen Verstappen en Hamilton. De Nederlander is sowieso wereldkampioen als beide titelrivalen de finish niet halen.

"Het wordt ongetwijfeld een harde race, maar ook een eerlijke. Er moet ook hard geracet worden, het gaat hier om de titel. Maar ik heb er vertrouwen in dat het op een normale manier gaat, en dat er niemand wordt geraakt of af geduwd. Dat verdient dit geweldige kampioenschap."

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.00 uur.