Max Verstappen begint van poleposition aan de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste Formule 1-race van het seizoen. Zijn titelconcurrent Lewis Hamilton begint vanaf de tweede plek aan de race op het Yas Marina Circuit. Bekijk hier de startopstelling.

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lewis Hamilton (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Sergio Pérez (Red Bull Racing) Carlos Sainz (Ferrari) Valtteri Bottas (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Esteban Ocon (Alpine) Daniel Ricciardo (McLaren) Fernando Alonso (Alpine) Pierre Gasly (AlphaTauri) Lance Stroll (Aston Martin) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) Sebastian Vettel (Aston Martin) Nicholas Latifi (Williams) George Russell (Williams) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) Mick Schumacher (Haas F1) Nikita Mazepin (Haas F1)

De Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het Formule 1-seizoen, begint om 14.00 uur (Nederlandse tijd). Hamilton en Verstappen hebben evenveel punten en knokken in een direct gevecht om de wereldtitel. De race is rechtstreeks te volgen in een liveblog op NU.nl.