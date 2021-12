Red Bull-teambaas Christian Horner was zaterdag blij verrast met de poleposition van Max Verstappen in Abu Dhabi. De Brit zag dat de Nederlander werd geholpen door een slipstream van teamgenoot Sergio Pérez, maar benadrukte ook dat Verstappen zelf het verschil maakte.

"Max en Sergio hebben in Q3 exceptioneel werk verricht", prees Horner zijn twee coureurs voor de camera van Sky Sports. "We hebben vanmorgen de slipstreamtactiek besproken en ook besloten om met minder neerwaartse druk te gaan rijden. Het was de enige manier waarop we de Mercedessen konden bijbenen op de rechte stukken."

Pérez offerde zijn eerste ronde in Q3 op om Verstappen een slipstream op het rechte stuk te geven. De 24-jarige Nederlander hield ruim drie tienden marge over om zijn titelrivaal Lewis Hamilton, die nog wel als tweede eindigde, achter zich te houden.

"De slipstream was belangrijk, maar niet cruciaal", vervolgde Horner. "Dit was een van Max' beste rondjes van het jaar. De slipstream is één à twee tienden waard, zeker niet het hele gat dat Max heeft getrokken. Met name zijn derde sector zag er extreem indrukwekkend uit. Max zelf maakte het verschil."

Max Verstappen viert zijn poleposition op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Max Verstappen viert zijn poleposition op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Foto: ANP

Verstappen en Hamilton beginnen op verschillende banden

Verstappen en Hamilton beginnen zondag met verschillende strategieën aan de slotrace in de woestijn. Verstappen verremde zich in Q2 op zijn mediumbanden en moest daarom gedwongen wisselen naar zachte rubber. Hamilton en ook Valtteri Bottas (zesde) beginnen de Grand Prix wel op de mediumband.

Hoewel de mediumband langer meegaat, zijn de zachte banden in de openingsfase van de race een stuk sneller. Volgens Horner kan dat een cruciale factor worden in de GP. "Lewis is omringd door coureurs op de zachte band. Niet alleen Max, maar ook Lando (Norris, red.) en Checo (Pérez, red) staan op die band. Hij zal zijn handen daar aan vol gaan krijgen."

"Wij starten met Max op de schone kant van de baan en ook nog eens op een band die in de openingsfase beter is. Tegelijkertijd zou het heel dom zijn om Lewis te onderschatten. Hij is heel, heel sterk. En dit is bovendien een van zijn favoriete circuits."

Verstappen en Hamilton beginnen met evenveel punten aan de slotrace in Abu Dhabi. De lichten gaan om 14.00 uur (Nederlandse tijd) uit op het Yas Marina Circuit.