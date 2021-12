Lewis Hamilton is lovend over Max Verstappen, die hem zaterdag voorbleef in de kwalificatie voor de cruciale slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi. De Brit van Mercedes begon als favoriet op het Yas Marina Circuit, maar hij gaf uiteindelijk liefst 0,371 seconde toe op zijn Nederlandse titelrivaal.

"Max reed een geweldige ronde vandaag", zei zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. "Wij konden simpelweg niet tegen die rondetijd op."

"Tijdens de trainingen leken we nog erg sterk", vervolgde Hamilton. "Maar we konden in deze kwalificatie gewoon niet antwoorden op die fantastische ronde van Verstappen. Mijn laatste ronde was erg netjes. Ik kon echt niet sneller."

De 36-jarige Hamilton start zondag als tweede in Abu Dhabi en zal Verstappen voorbij moeten gaan om voor de achtste keer wereldkampioen te worden. Desondanks is hij vol vertrouwen. "Max heeft de pole volledig verdiend, maar ik sta nog steeds op de eerste startrij en op andere banden. Het is mooi dat ik kan zien waar hij is en wat hij doet."

Blijdschap bij Max Verstappen na de kwalificatie in Abu Dhabi. Blijdschap bij Max Verstappen na de kwalificatie in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

'Nederlandse fans hebben geen invloed'

Hamilton vertelde verder dat hij geniet van het gevecht met Verstappen, die in Abu Dhabi gesteund wordt door vijfduizend Nederlandse racefans. "Er is hier heel veel oranje, maar dat heeft geen negatieve invloed op mij. Het geeft eerder energie."

Het spreekt in het voordeel van Hamilton dat hij veel meer ervaring heeft dan de twaalf jaar jongere Verstappen en al eerder beslissende races om de wereldtitel heeft gereden, al was de laatste keer wel vijf jaar geleden.

Destijds redde Hamilton het in de afsluitende Grand Prix niet tegen Mercedes-teamgenoot Nico Rosberg en dat is ook de laatste keer dat hij geen wereldkampioen werd. "Dat was een heel ander soort gevecht. Ik ben nu een andere coureur, veel beter dan in 2016. Dat komt ook door Max. Hij heeft ons gepusht om nog beter te worden."

De Nederlandse fans op het Yas Marina Circuit. De Nederlandse fans op het Yas Marina Circuit. Foto: Getty Images

Verstappen begint zondag op softs

De allesbeslissende race begint zondag om 14.00 uur. Hamilton start op mediumbanden, terwijl Verstappen op softs begint.

De banden van de Red Bull-coureur zijn sneller, maar zullen eerder versleten zijn. Hamilton zal daardoor later zijn pitstop kunnen maken en een andere strategie hebben.

Als Verstappen én Hamilton crashen en geen van beiden bestraft wordt, dan is de Limburger wereldkampioen. Hij won dit seizoen meer races (negen om acht) en dat geeft dan de doorslag.