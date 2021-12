Max Verstappen pakte zaterdag in Abu Dhabi enigszins tegen de verwachtingen in de poleposition voor zijn beslissende titelgevecht met Lewis Hamilton. Volgens de Limburger werd zijn auto zaterdag gedurende de kwalificatie steeds beter.

"In de laatste vrije training was de balans in de auto nog niet top, maar door de kwalificatie heen werd hij steeds beter", blikte Verstappen na afloop van de kwalificatie terug op het Yas Marina Circuit.

Red Bull Racing was nog tot na de slottraining bezig met het vinden van de juiste afstelling. Er werd vooral nog gezocht naar de juiste achtervleugel.

"Uiteindelijk hebben we de juiste beslissingen genomen", was de 24-jarige Verstappen lovend over de samenwerking met het team. "Tot de kwalificatie was Mercedes best wel sterk. De auto is beter geworden en dat is denk ik ook goed nieuws voor in de race. Dat hoop ik in ieder geval."

'Denk dat het wel goed komt op de rode band'

In het tweede deel van de kwalificatie zetten Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez uiteindelijk de snelste tijd op de rode softbanden, waarop ze dus ook moeten starten. Het was altijd een twijfelgeval welke band de beste zou zijn voor de race, maar de keuze voor Limburger werd makkelijker toen een voorwiel blokkeerde in de eerste bocht.

Hamilton insinueerde dat Verstappen dit misschien wel bewust had gedaan om Mercedes om de tuin te leiden, maar volgens de Red Bull-coureur is dat onzin. "Ik ga natuurlijk niet expres een platte kant op een band rijden die ik nog nodig heb", reageerde hij op zijn titelrivaal.

"Ik rem aan, ik wilde nog een rondje aanzetten. Toen blokkeerde ik en had ik meteen een hele grote flatspot (een platte kant op een band, red.)", beschreef hij de situatie. "Toen moest ik naar binnen toe."

Dus begint Verstappen zondag op de rode banden. "Die slijt wel sneller. Maar ik had er gisteren wel een goed gevoel op in de training", keek hij terug op de langere reeks ronden die hij vrijdag op het rode rubber reed. "Ik denk dat dat wel goed komt."

Verstappen en Pérez hoefden slipstream niet te oefenen

In het laatste deel van de kwalificatie werd Verstappen geholpen door Pérez. Die zorgde ervoor dat de Nederlander op het laatste lange rechte stuk in Abu Dhabi kon profiteren van zijn slipstream.

"Dat rondje achter 'Checo' ging echt heel goed", prees Verstappen zijn teamgenoot. "Al ging het in mijn tweede poging eigenlijk niet veel minder. Ik weet ook niet precies hoeveel ik er mee heb gewonnen. Zo lang is dat rechte stuk niet. Maar het is mooi uitgevoerd."

Volgens Verstappen hoefde er niets geoefend te worden in de trainingen. "We hebben het vooraf besproken en we vertrouwden er wel op dat het ging lukken."

Voor Verstappen zondag opgaat voor zijn eerste wereldtitel, moet er eerst nog een nacht gewacht worden. De Nederlander gaat geen speciale dingen doen om zich voor te bereiden. "Ik focus me op waar we controle over hebben. Ik ga even goed slapen, maar ik heb ook vrienden en familie hier. Dus ik ga niets anders doen dan normaal."