Olav Mol en Jack Plooij blijven toch als Formule 1-verslaggevers aan Ziggo Sport verbonden. Ziggo, dat de liverechten van de koningsklasse van de autosport volgend seizoen kwijtraakt aan streamingdienst Viaplay, maakte vrijdag al bekend dat het vanaf 2022 alsnog samenvattingen van de races mag uitzenden.

Het was ook al bekend dat presentator Rob Kamphues en analyticus Robert Doornbos behouden blijven voor Ziggo. Nu blijven dus ook Mol en Plooij actief voor de zender, evenals sidekick Rob van Gameren. Mol en Plooij zijn daar zeer verheugd over.

"Ook al is de invulling wat betreft de Formule 1 nu anders geworden, wij zien nog legio mogelijkheden om Ziggo Sport en alle kijkers van veel inside informatie te voorzien", laten Mol en Plooij zaterdag optekenen in een persbericht. "We doen dit werk al jarenlang met groot plezier en zijn ook zeker van plan om dat nog lang te doen."

De 59-jarige Mol is al dertig jaar lang commentator bij de Formule 1 en Jack Plooij (60) verzorgde de laatste jaren de interviews in de paddock en op de grid.

Olav Mol in gesprek met Max Verstappen. Olav Mol in gesprek met Max Verstappen. Foto: ANP

NENT koos voor nieuwe namen

Tot teleurstelling van Mol en Plooij koos het Scandinavische bedrijf NENT, waar Viaplay deel van uitmaakt, voor andere namen bij de live-uitzendingen.

Amber Brantsen gaat de uitzendingen presenteren en Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zijn de nieuwe commentatoren. Christijan Albers, Giedo van der Garde en Tom Coronel gaan fungeren als de vaste studiogasten. De interviews op het circuit worden verzorgd door coureur en presentatrice Stéphane Kox.

Dit weekend wordt het huidige Formule 1-seizoen afgesloten in Abu Dhabi. Max Verstappen en Lewis Hamilton strijden om de wereldtitel. Beide coureurs hebben 369,5 punten. De race begint zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd). Het is de laatste GP die live te zien is bij Ziggo.