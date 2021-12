Max Verstappen begint zondag vanaf poleposition aan de jacht op de wereldtitel. Zijn titelrivaal Lewis Hamilton start in Abu Dhabi op de tweede plaats.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

In de kwalificatie zette Verstappen zaterdag met 1.22,109 de snelste tijd neer in zijn Red Bull. Mercedes-coureur Hamilton gaf liefst 0,3 tienden van een seconde toe.

McLaren-coureur Lando Norris begint de slotrace op de derde plaats, vlak voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas start achter Carlos Sainz van Ferrari pas als zesde.

Het is de tiende poleposition van het seizoen voor Verstappen en zijn eerste sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober. Bij de laatste vier races was Mercedes telkens het snelst in de kwalificatie.

Kwalificatie GP Abu Dhabi 1. Max Verstappen (Red Bull) 1.22,109

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.22,480

3. Lando Norris (McLaren) 1.22,931

4. Sergio Pérez (Red Bull) 1.22,947

5. Carlos Sainz (Ferrari) 1.22,992

6. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.23,036

7. Charles Leclerc (Ferrari) 1.23,122

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1.23,220

9. Esteban Ocon (Alpine) 1.23,389

10. Daniel Ricciardo (McLaren) 1.23,409

Verstappen begint race op softbanden, Hamilton op mediums

Verstappen moet zorgen dat hij voor Hamilton finisht in de laatste en allesbeslissende race van het seizoen. Als beide coureurs buiten de punten eindigen, dan gaat de titel op basis van het aantal gewonnen races naar de Nederlander.

Hamilton zette in Q1 nog wel de snelste tijd van het veld neer. Opvallend was dat de monteurs van Red Bull in de beginfase van de kwalificatie nog aan het sleutelen waren aan de achtervleugel en vloer van de auto van Verstappen.

In Q2 verremde Verstappen zich vlak nadat hij op de mediumband een snelle tijd had neergezet, waardoor hij flink wat bandenslijtage opliep. Daarop besloot hij op de softs een snellere tijd neer te zetten en moet hij op die banden aan de race beginnen. Hamilton start de race wel op mediumbanden, waardoor de twee rivalen zondag een andere pitstopstrategie zullen hanteren.

Aan het begin van Q3 zette Verstappen in de slipstream van Pérez al zijn snelste tijd neer. Hamilton gaf in zijn eerste snelle ronde ruim een halve seconde toe. De zevenvoudig wereldkampioen verbeterde zich nog in zijn tweede poging, maar het was lang niet genoeg om Verstappen van pole te stoten.

De allesbeslissende race in Abu Dhabi begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.