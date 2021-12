Nico Rosberg ziet Lewis Hamilton als de favoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. De Duitse oud-coureur was in in 2016 de laatste die de Brit van het kampioenschap wist te houden.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Mijn titelstrijd van vijf jaar geleden was vergelijkbaar met die van dit weekend. Het was enorm intens, met heel veel zenuwen", blikte de Duitser bij Sky Sports terug.

"Max lijkt van de buitenkant heel koel, je denkt soms: deze gozer heeft helemaal geen zenuwen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Vanbinnen zijn we allemaal mensen. Zowel Verstappen als Hamilton zal het hele weekend op het puntje van zijn stoel zitten."

De oud-coureur van Mercedes vertelde dat hij in de dagen voor zijn kampioensrace in Abu Dhabi nauwelijks de slaap kon vatten. "Het was echt een ramp. Ik denk dat ik maximaal twee of drie uur per nacht sliep."

"Ik kon ook amper eten van de spanning. Het voedsel ging gewoon niet naar beneden in mijn lichaam. Ik ben toen overgestapt naar voeding uit mijn kindertijd: melk met cornflakes."

36 Kemphanen Wolff en Horner wensen elkaar succes bij slotrace F1-seizoen

Rosberg ziet Hamilton slim optreden in de media

Zondag beginnen de nummers één en twee voor het eerst sinds 1974 met een gelijk puntentotaal aan de slotrace in de Formule 1. Rosberg voorspelt dat de schat aan ervaring van de 36-jarige Hamilton het verschil gaat maken tegenover de 24-jarige Verstappen.

"Lewis is echt op stoom, hij heeft de laatste drie races gewonnen en laat hier ook in de trainingen zijn goede vorm zien. Je hebt gewoon het gevoel dat hij op dit moment favoriet is", zegt Rosberg, die als teamgenoot een moeizame relatie onderhield met de Brit.

Rosberg vindt dat Hamilton zijn ervaring sterk uitspeelt in mediaoptredens. "Het mediaspelletje hoort er ook bij als je wereldkampioen wil worden. De kracht van de media is enorm, zelfs intern bij de teams."

"En Lewis is daar heel, heel goed in. Zijn strategie is nu om zich afzijdig te houden, zodat alle druk op de schouders van Max komt. Dat lijkt goed uit te pakken."