Lewis Hamilton heeft in de laatste training voor de Grand Prix van Abu Dhabi de snelste tijd gereden. Zijn titelrivaal Max Verstappen draaide een afwijkend programma. De Nederlander reed slechts één echt snelle ronde, waarin hij 0,2 seconden langzamer was dan zijn Britse tegenstander van Mercedes.

Voordat Verstappen aan die snelle ronden begon, liet Red Bull beide auto's eerst een lange reeks rondjes rijden op de mediumbanden en met volle tanks. Dat was ter voorbereiding op de Grand Prix van zondag. Tijdens de tweede vrije training liet Red Bull al zien dat de afstelling van de auto vooral gericht lijkt op de race.

De Nederlander wilde daarna aan zijn voorbereiding op de kwalificatie beginnen, maar eerst moest de achtervleugel op zijn auto worden verwisseld. Dit kostte hem zeker tien minuten.

Pas met nog tien minuten op de klok wist Verstappen een volledige snelle ronde te rijden, nadat hij eerst nog had geklaagd dat de auto slecht instuurde in bocht 6. Dat is aan het einde van het eerste lange rechte stuk. Een volgende poging brak hij af na een foutje in bocht 8, waarna de Red Bull-kopman de pits opzocht.

Tijden derde vrije training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.23,274

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,214

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,751

4. Sergio Pérez (Red Bull) +0,773

5. Lando Norris (McLaren): +0,832

6. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,949

7. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,977

8. Carlos Sainz (Ferrari): +1,321

9. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,459

10. Charles Leclerc (Ferrari): +1,484

Hamilton alleen bezig met snelle ronden

Hamiltons focus lag de hele training door op het rijden van snelle ronden op de zachte banden. De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet in actie op de mediumbanden. De Brit leek met 1.28,115 veruit de snelste tijd neer te zetten, maar Verstappen kwam in zijn enige poging met een 1.28,488 nog aardig in de buurt.

Vrijdag noteerde Hamilton ook al de beste tijd in de tweede training. Verstappen reed in de eerste sessie nog de snelste ronde.

Valtteri Bottas reed zaterdag de derde tijd, op 0,751 seconden van zijn kopman. De Fin kwam net als Red Bull-coureur Sergio Pérez niet in de buurt van de twee titelkandidaten. Pérez was nipt langzamer dan Bottas.

Achter de topteams reed Lando Norris met de McLaren de vijfde tijd, gevolgd door Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. Zijn teamgenoot Pierre Gasly klokte de zevende tijd.