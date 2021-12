Max Verstappen kan zichzelf zondag tot de eerste Nederlandse wereldkampioen kronen in de Formule 1. Als dat gebeurt, vinden er geen grote georganiseerde feesten plaats in de gemeente Zandvoort, op het Nederlandse circuit en het plaatsje Montfort, waar zijn vader Jos vandaan komt. Autoriteiten houden wel rekening met grotere spontane feesten, zo laten zij aan NU.nl weten.

"We hebben geprobeerd hier en daar samen naar de race te kijken, maar je zit met de sluitingstijd van 17.00 uur waar je je aan moet houden", vertelt woordvoerder Peggy Berben namens de gemeente Roerdalen, waar onder meer Montfort onder valt.

Berben noemt het "heel jammer" dat de mogelijke WK-winst komt op een moment met strenge maatregelen. Ze verwacht desondanks dat er spontaan 'iets' ontstaat als Verstappen inderdaad met de winst aan de haal gaat.

"Daar heeft het dorp de gemeente niet voor nodig", vervolgt Berben, "maar we kijken nog of we wat extra's moeten doen. Als mensen willen samenkomen, moeten wij kijken wat we daarmee doen."

Dit zijn nu de coronaregels: Houd 1,5 meter afstand.

Ontvang niet meer dan vier personen per dag en ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.

Doe voorafgaand aan dat bezoek een zelftest.

Horeca is geopend tot 17.00 uur. Je mag alleen naar binnen met een geldig coronatoegangsbewijs. Binnen moet je afstand houden en is een vaste zitplaats verplicht. Ook moet je een mondkapje dragen als je je verplaatst.

Bij andere publieke (binnen)locaties en evenementen gelden dezelfde maatregelen als in de horeca.

'Mensen die feestjes organiseren lijken coronaregels in acht te nemen'

Bij de gemeente hebben zich al mensen gemeld die aangeven dat zij feestjes organiseren. Zo wordt er onder meer een bijeenkomst opgezet in een grotere zaal waar de opa van Verstappen kijkmomenten organiseerde. "We merken dat de meesten zich bewust zijn van de coronaregels."

In Zandvoort houden autoriteiten ook rekening met spontane feesten. "Maar vanuit de gemeente wordt niets georganiseerd", verzekert de woordvoerder. "We hangen wel de geblokte vlag (de vlag die wordt gezwaaid bij het einde van een race, red.) uit."

Ook de organisatie achter de Dutch Grand Prix in Zandvoort heeft nog geen plannen. Verstappen gaf eerder al aan dat hij (voorlopig) geen huldiging wil als hij wereldkampioen wordt. Hij vliegt na de race ook niet direct terug naar Nederland, omdat hij in de volgende dagen nog autobanden test die volgend jaar worden gebruikt.

"Als hij van mening verandert, dan wil Zandvoort graag iets organiseren", aldus de gemeentewoordvoerder.