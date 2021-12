Oscar Piastri heeft zich zaterdag verzekerd van de titel in de Formule 2. De Australiër volgt Mick Schumacher op als kampioen in de opstapklasse naar de Formule 1.

Op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi eindigde Piastri zaterdag als derde in de eerste sprintrace. Met nog een sprintrace en een hoofdrace te gaan is zijn voorsprong van 57,5 punten onoverbrugbaar.

Prema, het Italiaanse team van de 21-jarige Piastri, verzekerde zich van de titel bij de constructeurs in de Formule 2. Zijn Russische teamgenoot Robert Schwartzman staat tweede in de stand.

Piastri debuteerde dit jaar in de Formule 2, nadat hij in 2020 kampioen was geworden in de Formule 3. Dit jaar boekte hij vijf zeges in de opstapklasse naar de Formule 1.

De Australiër volgt Mick Schumacher op als Formule 2-kampioen. De zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher debuteerde dit jaar bij Haas in de koningsklasse.

Formule 2-kampioenen van laatste jaren 2014: Jolyon Palmer (GBr) - reed ruim anderhalf jaar in de Formule 1 bij Renault

2015: Stoffel Vandoorne (Bel) - reed twee jaar in de Formule 1 bij McLaren

2016: Pierre Gasly (Fra) - huidig Formule 1-coureur bij AlphaTauri

2017: Charles Leclerc (Mon) - huidig Formule 1-coureur bij Ferrari

2018: George Russell (GBr) - huidig Formule 1-coureur bij Williams, volgend jaar Mercedes

2019: Nyck de Vries (Ned) - reed nooit in Formule 1

2020: Mick Schumacher (Dui) - huidig Formule 1-coureur bij Haas

Alpine heeft (nog) geen plaats voor Piastri

Alle Formule 2-kampioenen sinds 2014 maakten de overstap naar de Formule 1, behalve Nyck de Vries. De Fries pakte de titel in 2019, maar vond geen stoeltje en zette zijn carrière voort in de elektrische klasse Formule E. Hij is daarnaast reservecoureur in de Formule 1 bij Mercedes.

Piastri maakt deel uit van het juniorenprogramma van Alpine. De Franse renstal houdt voor komend seizoen vast aan Fernando Alonso en Esteban Ocon als coureursduo in de Formule 1.

De titelstrijd in de Formule 1 wordt dit weekend eveneens beslist in Abu Dhabi. Max Verstappen en Lewis Hamilton beginnen met evenveel punten aan de slotrace.