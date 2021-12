Ziggo Sport mag volgend seizoen samenvattingen gaan uitzenden van alle Formule 1-races. De zender heeft een deal gesloten met Viaplay, dat vanaf volgend jaar de rechten heeft voor de live-uitzendingen rond de koningsklasse van de autosport.

Ziggo mag van alle vrije trainingen, kwalificaties en races samenvattingen laten zien. Rob Kamphues zal die Formule 1-uitzendingen, net als de afgelopen jaren, gaan presenteren. Robert Doornbos blijft als vaste analist eveneens verbonden aan de zender.

Eerder dit jaar werd bekend dat Ziggo de rechten voor de live-uitzendingen na dit Formule 1-seizoen kwijt zal raken aan Viaplay, de nieuwe streamingdienst die de uitzendingen in Nederland gaat verzorgen. Het Scandinavische bedrijf NENT, waar Viaplay deel van uitmaakt, koos daarna voor een hoop andere namen rond de uitzendingen.

Zo gaat Amber Brantsen de uitzendingen presenteren en zijn Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk de nieuwe commentatoren. Christijan Albers, Giedo van der Garde en Tom Coronel gaan fungeren als de vaste studiogasten. De interviews op het circuit worden verzorgd door coureur en presentatrice Stéphane Kox.

Robert Doornbos zal ook volgend jaar bij Ziggo te zien zijn tijdens de Formule 1-uitzendingen. Robert Doornbos zal ook volgend jaar bij Ziggo te zien zijn tijdens de Formule 1-uitzendingen. Foto: Pro Shots

Geen plek voor Doornbos bij Viaplay, ook Bundesliga naar Ziggo

Door de veranderingen was er geen plek voor Kamphues, Doornbos, commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij. Doornbos was wel in gesprek met Viaplay over een functie bij de streamingdienst, maar tot een deal kwam het uiteindelijk niet. Het is niet bekend of Mol en Plooij deel gaan uitmaken van de Ziggo-uitzendingen in 2022.

Dit weekend wordt het huidige Formule 1-seizoen afgesloten in Abu Dhabi. Max Verstappen en Lewis Hamilton strijden om de wereldtitel. Beide coureurs hebben 369,5 punten. De race begint zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd).

Ziggo maakte eveneens bekend dat de Bundesliga vanaf dit weekend tot en met het einde van het seizoen bij de zender te zien is. De Duitse voetbalcompetitie werd sinds de zomer alleen op YouTube uitgezonden. Naast de Bundesliga zijn ook de grote voetbalcompetities van Engeland, Italië, Frankrijk en Spanje op Ziggo te zien.