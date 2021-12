Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het goed dat de internationale autosportfederatie FIA voorafgaand aan de beslissende Formule 1-race in Abu Dhabi heeft benadrukt dat opzettelijk crashen om de uitslag van het kampioenschap te beïnvloeden kan worden bestraft met puntenaftrek.

Door een groter aantal overwinningen verkeert Verstappen in de positie dat hij ondanks een gelijk aantal punten kampioen is als hij én zijn titelrivaal Lewis Hamilton zondag de finish niet haalt.

Voorafgaand aan het het slotweekend in Abu Dhabi benadrukte de FIA daarom dat puntenaftrek als straf beschikbaar is voor de stewards.

"We hebben dit seizoen al wat controversiële momenten gehad", zei Wolff vrijdag op het Yas Marina Circuit. "Daarom is het mooi dat ze de regels nog eens benadrukt hebben. Het is een goede afschrikking voor iedereen. Dat de standaard maar duidelijk is."

De Oostenrijker begrijpt dat de racestewards het niet altijd makkelijk hebben, zeker niet met de verhitte strijd tussen Hamilton en Verstappen. "Wij als teams kijken er natuurlijk vaak op verschillende manieren naar. Iedereen is bevooroordeeld op momenten dat er iets gebeurt."

Toto Wolff met Mercedes-reservecoureur Nyck de Vries.

Red Bull door het seizoen heen bijgehaald

Dat Hamilton aan het einde van het seizoen nog kanshebber is voor de titel, lag volgens Wolff niet helemaal in de lijn der verwachting. "We hebben Red Bull echt bij moeten halen en dat is een prachtige prestatie van het team", stelde de teambaas. "Dat heb ik in mijn tijd hier niet eerder gezien."

"Natuurlijk hebben we ook zware gevechten gehad met Ferrari", herinnerde hij zich. Al besliste Hamilton de titelstrijd in 2017 en 2018 vroegtijdig in zijn voordeel. "Nu duurt het echt een heel seizoen."

Wat betreft intensiteit is er volgens Wolff beter een vergelijking te trekken met 2016, toen Hamilton met zijn teamgenoot Nico Rosberg om de titel streed. "Dat was misschien nog wel intenser. Daarbij moest ik heel veel managen. En ik was er toen nog maar net. Nu had ik de dingen heel anders aangepakt."

Wolff noemt de Grand Prix van Brazilië als keerpunt in 2021. Hoewel Hamilton in de sprintrace op zaterdag achteraan moest starten en hij op zondag nog een gridstraf moest incasseren voor een motorwissel, ging de zege naar de Brit.

"We hebben onszelf daar echt herontdekt", aldus Wolff. "Lewis was daar ook een ware leider. Hij heeft voor een andere mindset gezorgd. We hebben daar veel gesproken gehad over waar we als team staan."

Snelheid komt door combinatie van factoren

Volgens Wolff moet er niet te veel worden gezocht achter het motorvoordeel dat Hamilton op Interlagos had. "Een nieuwe motor maakt veel verschil, maar het bepaalt niet alles. We hebben ook echt stappen gemaakt in hoe we de auto beter kunnen afstellen. Het is een combinatie van factoren."

De teambaas van de kampioensformatie kijkt dan ook niet positief naar de vele motorwissels bij Mercedes. "Nee, dat hadden we liever niet gedaan. Het was niet uit luxe. Valtteri Bottas zit al op zijn zesde motor en Lewis heeft zijn vijfde al gehad."

Desondanks is de 49-jarige Wolff blij dat Mercedes onderdeel is van een spannende strijd met Red Bull en Verstappen. "Het is goed voor ons. De concurrentie heeft ons naar grote hoogten gestuwd. We hebben ook allebei onze porties pech en geluk gehad. En onder de streep zijn ons team en onze coureur allebei goed genoeg om de titel te winnen."