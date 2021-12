Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wordt door het Mercedes van titelrivaal Lewis Hamilton een verhaal doorgedrukt dat Max Verstappen een roekeloze coureur is. Het zit de Duitse autofabrikant dwars dat hij wordt afgetroefd door een maker van energiedranken, stelde de Brit daags voor de beslissende Formule 1-race in Abu Dhabi.

Horner haalde vrijdag het moment uit de vorige race in Saoedi-Arabië nog even aan. Tijdens een stevige verdedigende actie van Verstappen op Hamilton, noemde de Mercedes-kopman de Nederlander daar "fucking crazy".

Volgens de zevenvoudig wereldkampioen geroepen als opwelling in het heetst van de strijd, maar Horner ziet een patroon. "Lewis gebruikt alles om Max onder druk te zetten. Hij is een competitief beest", zei de Brit vrijdag over zijn landgenoot. "Dat moet hij ook zijn, anders word je geen zeven keer kampioen. Maar zijn woorden hebben wel gewicht. En het wordt dan versterkt door de mediamachine van Mercedes."

Horner zei eerder dit raceweekend gekscherend dat het team van de concurrent "meer marketingmensen heeft dan wij monteurs". Vrijdag lichtte hij die uitspraak toe. "Mercedes is een van de grootste bedrijven ter wereld, met veel macht binnen de media. Daarbij stellen wij weinig voor. Wij zijn maar een energiedrankbedrijf dat is gaan racen. En het is voor Mercedes niet lekker om door ons te worden verslagen."

Dus wordt het vergrootglas op Verstappen gericht, stelt Horner. "Dan noemen ze hem 'Mad Max', een duidelijk narratief dat ze willen pushen. Daardoor komt hij onder hoge druk te staan."

Max Verstappen in actie op het Yas Marina Circuit. Max Verstappen in actie op het Yas Marina Circuit. Foto: Getty Images

'Max is nog maar een jonge kerel'

Horner wil graag benadrukken dat Verstappen nog maar 24 jaar is. "Hij is een jonge kerel die rijdt met doorzettingsvermogen en kunde. Hij neemt het niet alleen op tegen Lewis, maar ook tegen de grote machine daarachter. Alle lof voor hoe hij daar niet in is meegesleurd. Hij is niet veranderd in zijn aanpak, hij is dezelfde Max als aan het begin van het seizoen."

Volgens Horner is de onderlinge sfeer tussen de twee teams ook veranderd toen Red Bull besloot om vanaf volgend jaar zelf de motoren te gaan bouwen. "Er zijn daarom veel van hun mensen bij ons komen werken. Dat is een totaal nieuw gevecht. Er gebeuren dingen achter de schermen waarvan jullie geen weet hebben."

Ondanks de irritaties over Mercedes wilde de 48-jarige teambaas vooral zijn kopman Verstappen prijzen. "Formule 1-directeur Stefano Domenicali mag ons wel een enorm kerstcadeau sturen, voor hoe wij dit seizoen kleur hebben gegeven met Max", zei hij.

"De afgelopen jaren is niemand zo dicht bij Mercedes gekomen. Max staat op gelijke hoogte met statistisch gezien de beste coureur aller tijden. Geen scriptschrijver in Hollywood had dit scenario kunnen bedenken. Zondag is het grootste sportevenement van het jaar."

Christian Horner en Max Verstappen in de pitbox van Red Bull Racing. Christian Horner en Max Verstappen in de pitbox van Red Bull Racing. Foto: Getty Images

'We willen niet dat Max verandert'

Horner staat ook achter Verstappen in de kritiek die hij dit raceweekend heeft geuit op de wedstrijdleiding. Volgens de Nederlander wordt hij anders behandeld dan andere coureurs.

"Ik begrijp wel dat hij daar zwaar aan tilt. Max rijdt op een manier die mensen aanspreekt. We willen ook niet dat hij verandert", stelde de Red Bull-teambaas. "Er is een geweldig aantal fans bijgekomen en dat komt deels door Max. Hij neemt het op tegen de beste coureur aller tijden. Daar verdient hij krediet voor. En hij wil gewoon consistentie in de beslissingen. Dat hebben we dit weekend aangekaart."

Hoewel Hamilton licht in het voordeel lijkt op het Yas Marina Circuit, ziet Horner de zaken positief in. "Ik heb dit seizoen geleerd dat alles mogelijk is", zei hij. "Je had dit scenario vorig jaar aan ons kunnen vertellen, na een dominant seizoen van Mercedes. Niemand had je geloofd. Ik had destijds mijn eigen arm afgebeten om in deze positie te komen."