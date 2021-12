Lewis Hamilton kijkt met een goed gevoel terug op de eerste dag in Abu Dhabi. De zevenvoudig wereldkampioen was vrijdag in de tweede vrije training flink sneller dan zijn titelrivaal Max Verstappen.

"Het was een prima dag voor ons", vertelde Hamilton bij Sky Sports. "De auto voelt goed en ik voel me ook goed. We staan dicht bij elkaar en ik weet zeker dat het de rest van dit weekend nog dichter bij elkaar gaat komen."

Hamilton klokte in de avondsessie op het Yas Marina Circuit de snelste tijd, terwijl Verstappen op zes tienden achterstand van de Brit genoegen moest nemen met de vierde plek. Esteban Ocon eindigde verrassend als tweede en Valtteri Bottas completeerde de top drie.

Hamilton knokt dit weekend met Verstappen om de wereldtitel in Abu Dhabi. Beide coureurs hebben evenveel punten (369,5), al staat Verstappen in de WK-stand nog wel boven de Brit omdat hij dit seizoen meer overwinningen heeft geboekt.

'Wordt lastig om auto's in te halen'

Het was vrijdag de eerste keer dat de Formule 1-coureurs in actie kwamen op het verbouwde circuit in de woestijn. Verschillende bochten zijn aangepast, waardoor er makkelijker ingehaald zou moeten kunnen worden.

"De aanpassingen die ze aan deze baan hebben gedaan werken goed. Het is veel leuker om op te rijden", aldus Hamilton, die bewust een tijd achter Sergio Pérez is aangereden om te testen hoe goed hij andere auto's kan volgen.

"Achter iemand aan rijden is nog altijd niet makkelijk, maar het gaat wel beter dan dat we in het verleden hebben gezien. Al zal het nog steeds lastig zijn om andere auto's in te halen."

Het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi wordt zaterdag om 11.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Om 14.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag wordt op datzelfde tijdstip de race verreden.