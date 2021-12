Max Verstappen was vrijdag niet tevreden na de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander gaf in de tweede sessie op het Yas Marina Circuit zes tienden toe op de snelste tijd van Lewis Hamilton.

"We leerden de auto gedurende de dag steeds beter te begrijpen", vertelde de 24-jarige Verstappen voor de camera van Sky Sports. "De korte runs verliepen niet volgens plan. Daarin kwamen we snelheid tekort, maar de lange runs zagen er zeker niet slecht uit."

Verstappen knokt dit weekend met Hamilton om de wereldtitel in Abu Dhabi. Beide coureurs hebben evenveel punten (369,5), al staat Verstappen in de WK-stand nog wel boven de Brit omdat hij dit seizoen meer overwinningen heeft geboekt.

Het was vrijdag de eerste keer dat de Formule 1-coureurs in actie kwamen op het verbouwde circuit in de woestijn. Verschillende bochten zijn aangepast, waardoor er makkelijker ingehaald zou moeten kunnen worden.

"De aanpassingen maken de baan iets leuker om op te rijden", vervolgde Verstappen. "Sowieso is het uitdagender om in snellere bochten te rijden dan in langzame bochten. Het circuit is erop vooruitgegaan."

Het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi wordt zaterdag om 11.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Om 14.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag wordt op datzelfde tijdstip de race verreden.