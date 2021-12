Lewis Hamilton heeft tijdens de tweede training voor de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi de beste tijd van het weekend gereden. De Brit was ruim sneller dan zijn grote concurrent Max Verstappen.

Hamilton noteerde 1.23,691 als beste rondetijd. Daarmee was hij ruim zes tienden sneller dan Verstappen. De coureur van Red Bull concentreerde zich niet op snelle rondes, maar was voornamelijk bezig met een racesimulatie die er wel veelbelovend uitzag.

Verstappen kwam niet verder dan de vierde tijd. Hij moest ook Esteban Ocon van Alpine en Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas van Mercedes voorlaten.

Eerder op de dag had Verstappen met 1.25,009 nog de snelste tijd neergezet tijdens de eerste training. Maar de tweede training geeft een veel betere indicatie voor de krachtsverhoudingen, want net als de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag werd die sessie in de schemering gehouden.

In de laatste seconden van de training was er een zware crash van Kimi Räikkönen, waarbij zijn Alfa Romeo zwaar beschadigd raakte. De 42-jarige Fin is bezig aan het laatste raceweekend van zijn lange carrière.

Tweede training GP Abu Dhabi 1. Hamilton (Mercedes) 1.23,691

2. Ocon (Alpine) +0,343

3. Bottas (Mercedes) +0,392

4. Verstappen (Red Bull) +0,641

5. Pérez (Red Bull) +0,709

6. Alonso (Alpine) +0,804

7. Tsunoda (AlphaTauri) +0,841

8. Leclerc (Ferrari) +0,866

9. Sainz (Ferrari) +1.153

10. Gasly (AlphaTauri) +1,249

Verstappen won vorig jaar in Abu Dhabi

In de laatste Grand Prix van het jaar strijden Verstappen (24) en Hamilton (36) om de wereldtitel. De twee coureurs hebben exact evenveel punten gehaald in de eerste 21 races.

Hamilton won na een motorupdate de laatste drie races op rij. Verstappen wist vorig jaar de Grand Prix van Abu Dhabi te winnen, al had het Yas Marina Circuit toen nog een iets andere lay-out.

Zaterdag begint de kwalificatie om 14.00 uur. De allesbeslissende race gaat zondag op hetzelfde tijdstip van start.