Hoewel de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton dit weekend in Abu Dhabi nog beslist moet worden, blikten Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en Mercedes-evenknie Toto Wolff vrijdag toch al voorzichtig terug op een intens jaar. Meerdere keren vlogen ze elkaar verbaal in de haren, maar nu werden er handen geschud.

De getekende vrede wil niet zeggen dat ze het over alles eens zijn. "Ik besef heel goed dat ook wij bij Mercedes bevooroordeeld zijn", gaf Wolff toe tijdens een gezamenlijke persconferentie. "We zien alles natuurlijk vanuit ons eigen perspectief. En dat doen ze bij Red Bull op hun beurt ook."

Horner benadrukte dat hij en Wolff verschillende karakters zijn. "Maar we zijn even competitief. Ik bescherm mijn team en onze coureurs als dat nodig is. Dat doe ik, dat is mijn taak."

De Brit vond dat er dit seizoen wel grenzen zijn verlegd in de onderlinge strijd tussen beide teams. "Door ons, maar ook door Toto. Het is zo verhit geworden, maar dat is sport."

'Ik kan heel emotioneel reageren'

Wolff gaf toe dat het hem in het heetst van de strijd niet altijd lukt om rationeel naar zaken te kijken. "Ik kan heel emotioneel reageren. Maar ook als het wel om rationele zaken gaat, wil je in de Formule 1 dingen zo veel mogelijk in jouw voordeel buigen. Wel binnen de regels natuurlijk."

De teambaas van Max Verstappen verklaarde waarom er dit seizoen veel animositeit was tussen hemzelf en Wolf. "Het zou voor mij heel nep zijn als ik steeds zit te lachen met mijn grootste concurrent", was zijn uitleg. "Dan ben ik gewoon niet eerlijk. Ik ga hier niet zitten om te zeggen dat ik zo van Toto hou. Dat zou nep zijn. Emoties spelen een rol. Dat is Formule 1."

"En het geeft de pers iets om over te schrijven", voegde hij met een knipoog toe. Wolff was ook van mening dat het vreemd zou zijn als de coureurs en teamleiding van Mercedes en Red Bull het heel gezellig met elkaar zouden hebben. "Je ziet ons niet met elkaar knuffelen."

Genieten van de strijd tussen Verstappen en Hamilton

Onder de streep genieten beide teambazen ook van de strijd tussen hun coureurs. "Het heeft ons naar nieuwe hoogten gestuwd", zei Wolff. "We hadden een achterstand op Red Bull, maar hebben dat goedgemaakt. Zeker sinds Brazilië hebben we een andere mindset, vooral dankzij Lewis. En nu is het zondag all-in."

Horner prees de rol van Verstappen. De Nederlander heeft er volgens zijn teambaas persoonlijk voor gezorgd dat hij nog in de titelstrijd zit. "Sinds de zomer hebben we niet meer de snelste auto. En daar kwamen de momenten in Silverstone en Hongarije nog bij, waarbij we veel punten hebben verloren", blikte de Engelsman terug.

"Daarna heeft Max geweldig gereden, vooral in Austin en Mexico. Nu moet hij zondag gewoon winnen en vooral niet vergeten te genieten."

Zondag strijden Verstappen en Hamilton op het Yas Marina Circuit om de wereldtitel. Als beide coureurs uitvallen of geen punten scoren, is de Nederlander door een groter aantal overwinningen in 2021 wereldkampioen. Komen ze beiden over de streep, dan wint de coureur met de hoogste klassering de titel.