Max Verstappen is vrijdag goed begonnen aan het allesbeslissende Formule 1-weekend. De coureur van Red Bull Racing was in de eerste training in Abu Dhabi nipt sneller dan concurrent Lewis Hamilton.

Verstappen ging op de zachte banden rond in 1.25,009 op het Yas Marina Circuit. Hamilton gaf op dezelfde banden 0,346 seconden toe op zijn rivaal en zette de derde tijd neer.

Hamilton reed nog een snellere ronde, waarin hij slechts 0,033 seconden trager was dan Verstappen. Die tijd werd echter gewist omdat de Mercedes-coureur buiten de baan was gekomen.

Valtteri Bottas was net iets sneller dan teamgenoot Hamilton. Hij noteerde de tweede tijd met 0,196 seconden achterstand op Verstappen. Bottas rijdt zijn laatste Grand Prix voor Mercedes, want volgend jaar komt de Fin uit voor Alfa Romeo.

Verstappen en Hamilton beginnen zondag met een gelijk puntentotaal aan de laatste race van het seizoen. De 24-jarige Limburger kan de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit worden, de twaalf jaar oudere Brit kan met zijn achtste wereldtitel recordhouder Michael Schumacher overtreffen.

Eerste training GP Abu Dhabi 1. Verstappen (Red Bull) 1.25,009

2. Bottas (Mercedes) +0,196

3. Hamilton (Mercedes) +0,346

4. Pérez (Red Bull) +0,354

5. Tsunoda (AlphaTauri) +0,369

6. Alonso (Alpine) +0,616

7. Gasly (AlphaTauri) +0,813

8. Leclerc (Ferrari) +0,837

9. Sainz (Ferrari) +0,877

10. Vettel (Aston Martin) +0,998

Hamilton won al vijf keer in Abu Dhabi

Vorig jaar wist Verstappen de GP van Abu Dhabi te winnen. Het circuit is dit jaar licht aangepast, met onder meer een kombocht.

Hamilton schreef de race op het Yas Marina Circuit al vijf keer op zijn naam, waaronder in 2018 en 2019. De Mercedes-coureur won na een motorupdate de laatste drie races van dit seizoen.

Om 14.00 uur wordt de tweede training verreden. Zaterdag is er nog een training, gevolgd door de kwalificatie. De allesbeslissende race begint zondag om 14.00 uur.