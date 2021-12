Kimi Räikkönen rijdt dit weekend in Abu Dhabi zijn 349e en laatste Grand Prix in de Formule 1. De 42-jarige Fin kijkt vooral uit naar een leven buiten de hectiek van de koningsklasse. "Ik wil gewoon thuis zijn en normale dingen doen."

De Alfa Romeo-coureur blikte donderdag terug op zijn loopbaan in de koningsklasse, die begon in 2001. "Ik heb een groot deel van mijn leven in deze sport doorgebracht", benadrukte Räikkönen. "Van het meeste heb ik genoten."

Het hoogtepunt uit de loopbaan van de coureur uit Espoo was uiteraard zijn wereldtitel met Ferrari in 2007. "Dat was mooi. We zijn hier uiteindelijk voor het kampioenschap", stelde de altijd nuchtere Fin.

"Maar ik heb ook genoten van mijn tijd bij McLaren, bij Sauber aan het begin en bij Lotus. Maar met Ferrari heb ik altijd een goede band gehad. Acht jaar heb ik voor ze gereden. Dat team heeft een speciaal plekje in mijn hart."

"Door de jaren heen heb ik veel goede en ook veel slechte races gehad", vervolgde hij. "Niet elke dag is leuk. Dat is onderdeel van het spel. Ik heb er geen problemen mee. Het is niet anders dan het normale leven."

Loopbaan Kimi Räikkönen Eerste race: Australië 2001

Grands Prix: 348

Zeges: 21

Polepositions: 18

Podiumplaatsen: 103

Punten: 1.873 punten

Wereldkampioen: 2007

'Kijk uit naar het moment dat dit gedoe stopt'

Het is juist dat normale dagelijkse leven waar Räikkönen zo naar verlangt. Geen sponsorverplichtingen, persconferenties en interviews meer. Of promotiefilmpjes waarin hij grappig moet doen. "Ik kijk wel uit naar het moment dat al het gedoe stopt", zei hij aan het begin van - waarschijnlijk- zijn laatste persconferentie.

Maar het zijn vooral de hectiek, het vele reizen en de schema's met afspraken die de vader van twee kinderen tegenstaan. "Het is mooi dat dat nu ten einde komt. Mijn huidige schema bepaalt mijn hele gezinsleven. Het is natuurlijk niet makkelijk als je zo vaak weg bent. De kinderen vragen me vaak wanneer ik terugkom of dat ik thuis wil blijven."

Kimi Räikkönen met zijn vrouw Minttu Kimi Räikkönen met zijn vrouw Minttu Foto: Getty Images

Räikkönen verwacht geen emoties

Räikkönen denkt zelf niet emotioneel te worden als het zondag echt afgelopen is en hij zijn meegereisde gezin ziet. De tranen verwacht hij meer van zijn vrouw Minttu. "Die is emotioneler dan ik. Mijn kinderen krijgen het denk ik nog niet echt mee. Die zijn met andere dingen bezig. Die vinden het vooral leuk om naar een warm land te gaan en in het zwembad te spelen. Maar het is leuk dat ze hier zijn."

De 21-voudig Grand Prix-winnaar gaat het racen in de Formule 1 wel missen. "Al zijn er wel andere raceklassen die puurder zijn dan dit, als het echt op racen aan komt."

Toch blijft Räikkönen voorlopig weg van de circuits. Hij houdt zijn agenda leeg. "We gaan wel zien wat de toekomst brengt. Ik heb voor nu geen plannen. Dat wil ik ook niet. Ik wil vooral minder hectiek."