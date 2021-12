Lewis Hamilton ontweek donderdag in Abu Dhabi de meeste vragen over een eventuele aanvaring met Max Verstappen in de beslissende race om de wereldtitel in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat beide coureurs hebben geleerd van eerdere incidenten.

"Ik geloof dat iedereen die hier komt racen, dat doet om te winnen. En ik wil geloven dat iedereen dat op de juiste manier wil doen", beantwoordde Hamilton cryptisch de vraag of hij Verstappen vertrouwt in de race op het Yas Marina Circuit van aanstaande zondag.

De Nederlander gaat de race in met de wetenschap dat hij sowieso kampioen is als Hamilton de finish niet haalt. De Britse Mercedes-coureur, die Verstappen tijdens de afgelopen race in Saoedi-Arabië nog als "fucking crazy" bestempelde, wilde niet ingaan op een eventuele opzettelijke crash door de Nederlander.

"Ik besteed daar geen energie aan", zei de 36-jarige Hamilton. "En ik denk ook niet dat Verstappen echt gek is. Zoiets zeg je in het heetst van de strijd, vol adrenaline. We zijn als coureurs allemaal gek, anders beoefen je deze sport niet."

"En het heeft sowieso geen zin om me druk te maken om zaken waar ik geen controle over heb", voegde hij daaraan toe. "Max en ik hebben al veel duels uitgevochten. Dat is meestal goed gegaan, maar enkele keren niet. Ik wil graag denken dat we daar allebei van geleerd hebben."

Lewis Hamilton schoof donderdag naast Max Verstappen aan bij de persconferentie. Foto: Getty Images

'Puntenaftrek kan eerlijk zijn'

Mocht het tot een aanvaring komen, dan kan de schuldige coureur punten verliezen. Het is een regel die al jaren in het sportief reglement van de Formule 1 staat, maar de wedstrijdleiding voelde zich genoodzaakt om dat voorafgaand aan de race in Abu Dhabi nog eens te benadrukken.

"Puntenaftrek is eerder gebeurd", herinnerde Hamilton zich. "Ik denk wel dat het eerlijk is. Maar ik hoop vooral dat het niet gebruikt hoeft te worden. En dat we gewoon een leuke race hebben."

Hamilton prees verder vooral zijn team. Volgens de Engelsman had niemand meer verwacht dat Mercedes in Abu Dhabi nog om beide titels zou meedoen. "We zijn hier met een paar goede races achter de rug. De auto is goed, we hebben ze bijgehaald", doelde hij op Red Bull.

Hamilton blikte ook al vooruit op het eventuele record dat hij nu met zeven wereldtitels nog deelt met Michael Schumacher. "Acht wereldtitels, dat heeft nog nooit iemand gedaan."